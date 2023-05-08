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朱志俊曾因華碩纏訟10年 今反控施崇棠等人違個資法與洩密罪

聯合報／ 記者房荷庭蔣永佑／台北即時報導

曾遭華碩公司控告的旗下廠商朱志俊（左）今天協同律師廖芳萱（右）赴台北地檢署按鈴申告，認為華碩違反個資法與洩密罪。記者房荷庭／攝影
曾遭華碩公司控告的旗下廠商朱志俊（左）今天協同律師廖芳萱（右）赴台北地檢署按鈴申告，認為華碩違反個資法與洩密罪。記者房荷庭／攝影
華碩電腦一名下游廠商朱志俊出面指控遭華碩纏訟10年，華碩董事長施崇棠疑與刑事局退休警官、華碩安全室主任王志超及刑事局警官李志祥，涉嫌違法調閱百人稅務個資，並外洩警方筆錄。朱志俊今赴台北地檢署按鈴控告施、王、李3人涉嫌違反個人資料保護法與刑法洩密罪。

2013年，朱志俊遭華碩控告虛設大陸上海浦東機場專盤專區，其間歷經四度不起訴，2021華碩聲請交付審判，今年1月士林地方法院裁定駁回。朱志俊指控，華碩在尚未偵查立案前，便由刑事局調查朱志俊和朱男公司員工薪資明細，以及朱男另間天豪全球物流持股狀況。

朱志俊也質疑，刑事局疑將筆錄資料洩漏給華碩，協助華碩對朱志俊及其妻子聲請假扣押，使其財產遭扣押10餘年。纏訟10年間，他與家人承受輿論壓力與評判，讓他無法接受。

朱志俊表示，自家公司在大陸上海開設倉庫，提供華碩倉儲服務，4年後，華碩卻要求他返還期間收取的服務費，讓人無法置信。

朱志俊（右）認為，華碩公司害他纏訟十年，他無法接受。記者房荷庭／攝影
朱志俊（右）認為，華碩公司害他纏訟十年，他無法接受。記者房荷庭／攝影

華碩 施崇棠 個資

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