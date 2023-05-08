周玉蔻批慈濟「中共自己人」 挨告誹謗獲不起訴

名嘴周玉蔻批評慈濟為中共自己人挨告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片 名嘴周玉蔻去年在個人臉書上，指稱慈濟為BNT疫苗進口淪為政治打手，更批評慈濟為「中共自己人」、「下人」等，引發新黨人士不滿，以慈濟會員身分告發加重誹謗。台北地檢署今偵結，認為周女用詞雖讓人不適，但仍屬可受公評之事，將周女不起訴。

周玉蔻去年9月12日起在臉書發文，指稱慈濟藉由進口BNT疫苗事件，攻擊當時欲參選台北市長的前衛福部長陳時中，指稱慈濟因嘗了中國大陸甜頭甘為政治打手，「不是中共同路人，是中共自己人」、「她們小圈圈自甘為下人，一般社會大眾為何也要傻傻被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為『上人』？」

部分新黨人士因對周女言論不滿，於是以慈濟會員身分對周女提告。檢察官查出，慈濟確實在對岸有經營慈善事業，因此認為周女並非無的放矢，縱使用詞讓人不適，仍屬合法評論的言論自由範疇，因此將她處分不起訴。