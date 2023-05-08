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影／天花板藏武士刀 台中男控人詐賭逼簽330萬本票

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子以鑑賞古玩為由，找來同好聚賭，但期間輸掉300萬元，因此夥人藉口約出賭客後，逼簽330萬元本票，揚言「不簽就不讓你走」，黃另外還以帳目不清、投資生意增資為由，恐嚇合夥人與股東，台中市刑大2日抓人，還在黃住處天花板查獲一把武士刀。

太平警分局在去年底獲報，黃姓男子素行不良，以欣賞古玩為由，邀約同好在住處聚會，期間邀同好聚賭，但黃輸給一名賭客300萬元，黃為了抵賴賭債，找好多名共犯助陣，再以鑑賞古玩，約該名賭客至家中一聚，但賭客現身後，黃限制賭客離開，指控賭客「詐賭」，要求賭客要簽立330萬元的本票。

賭客原本不欲簽立本票，後來黃與多名共犯嗆聲「不簽就無法、走出大門」、「路上看到讓你好看」，雙方僵持約2個小時後，賭客妥協簽立本票，但事後向警方報案。

警方循線查緝，發現黃不只恐嚇賭客，還以經營餐飲店時，合夥人的帳目不清，恐嚇合夥人要賠償，另外黃還找人投資德州撲克等橋牌社生意，但藉口裝潢要增資，逼股東再出錢。

太平警分局2日收網，抓回黃等涉案7人，還在黃住處天花板查獲一把日本武士刀，將送市警局鑑定是否開光。

黃男等人否認犯案，辯稱與股東、同好有債務糾紛，只是出言要求他們歸還欠款，沒有恐嚇，也沒有打人成傷。

太平警分局在警詢後，依組織、槍砲、恐嚇等罪，移送台中地檢署，檢方訊後命黃以5萬元交保，其餘涉案人部分，3人獲3萬交保、3人請回。

台中市警局執行從上月26日起，執行為期9天的掃黑專案，查獲組織犯罪治平專案目標9件53人、毒品案23件26人、詐欺案27件33人、竊盜案6件6人、槍砲案4件4人、賭博案2件12人、通緝犯54人及其他刑案3件9人，都依法移送地檢署偵辦。

太平警分局查獲黃姓男子為首的不法集團，警方2日收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
太平警分局查獲黃姓男子為首的不法集團，警方2日收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
太平警分局查獲黃姓男子為首的不法集團，分局偵查隊長鐘劍貴說明案情。記者陳宏睿／攝影
太平警分局查獲黃姓男子為首的不法集團，分局偵查隊長鐘劍貴說明案情。記者陳宏睿／攝影
太平警分局查獲黃姓男子為首的不法集團，警方2日收網抓人，查獲武士刀、本票等贓證物。記者陳宏睿／攝影
太平警分局查獲黃姓男子為首的不法集團，警方2日收網抓人，查獲武士刀、本票等贓證物。記者陳宏睿／攝影
太平警分局查獲黃姓男子為首的不法集團，警方2日收網抓人，在黃住處天花板查獲一把武士刀。圖／讀者提供
太平警分局查獲黃姓男子為首的不法集團，警方2日收網抓人，在黃住處天花板查獲一把武士刀。圖／讀者提供

恐嚇 賭博

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