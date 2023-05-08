通姦除罪化聲請人 當假律師持裸照恐嚇前女友遭訴

通姦除罪化釋憲聲請人之一的男子周方慰，涉嫌無律師執照卻包攬多起民事訴訟營利，並恐嚇前女友遭起訴。記者蔣永佑／攝影 富邦行銷管理顧問公司負責周方慰，涉嫌於2013至2018年間，無律師執照卻多次包攬某國際財務顧問公司民事訴訟，並遭前女友指控持裸照逼迫簽下千萬本票作為「分手賠償」。台北地檢署今依違反律師法意圖營利包攬訴訟罪及恐嚇取財等罪將他起訴。

周男是2020年憲法法庭大法官791號解釋，宣告廢除刑法239條，將通姦除罪化的聲請人之一，連不少法界人士都誤以為他是資深律師。2017年間，太子集團創辦人許勝發因擔任萬泰商銀董事長期間，違法提供無擔保貸款給太子集團子公司，遭判刑11月，併科罰金700萬元，後來許男財產遭法拍，周男還曾以債權人律師身份，公開接受媒體採訪。

周男因假扮律師遭檢調偵辦後，其前女友又出面指控他因不滿分手，涉嫌於2022年12月29日至今年1月6日，用通訊軟體恐嚇女方開一張千萬元銀行本票，當作分手的精神賠償，還揚言只給一個星期準備錢，否則新聞稿將圖文並茂，「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」。