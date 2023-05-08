托育僅3天…保母不滿男嬰哭鬧重摔頭部14次 屏檢重傷害起訴

當時8個月大男嬰洋洋遭保母多次摔、甩、丟，頭部重擊物品，造成洋洋腦部、視力永久性損傷的重傷害結果，當時就醫情況。圖／縣議員盧玟欣提供 屏東縣恆春鎮蘇姓保母照顧8個月男嬰洋洋僅3天，僅因對洋洋的哭泣行為感到煩躁、不耐，竟在照顧過程中，將洋洋以頭下腳上方式，重摔洋洋頭部多達14次，造成洋洋顱內出血，腦傷導致左側肢體無力，水腦症，眼部、右腦神經永久性損傷。屏東地檢署近日將蘇姓保母因犯重傷害罪起訴。

洋洋的母親是單親媽媽，除照顧8個月大男嬰外，還有一個就讀幼兒園的兒子。檢方起訴指出，去年12月11日，洋洋母親與蘇姓保母簽訂在宅托育服務契約，約定去年12月12日起，每月1萬5750元，每周一到周五早上7點15分到傍晚17點15分照顧洋洋。

起訴指出，蘇姓保母明知洋洋是8個月大男嬰，腦部發育未成熟，極為脆弱，竟在3天內，高達14次的晃動洋洋頭部、並以急遽速度撞擊物品，造成洋洋腦部、視力永久性損傷的重傷害結果。

去年12月14日下午4點多，蘇姓保母發現洋洋神情異狀，告知丈夫後，打119報案，全案展開偵辦。警方調閱托育中心監視器時，發現檔案已毀損，使用科技手段還原畫面，找到1700個瑣碎片段，警方逐一檢視，發現關鍵證據。

檢方指出，根據警方還原畫面，發現14段蘇姓保母照顧洋洋時，對洋洋穿衣、擦拭身體、調整臥床姿勢、整理床舖時，在照顧行為中便宜行事，竟以甩、摔的方式粗魯移動洋洋，包括將洋洋以頭下腳上姿勢從地板抓起後，拋甩、摔到鋪有軟墊與被子的工作平台等，造成洋洋頭部以急遽速度撞擊軟墊，且還將洋洋從34公分以上高度拋摔甩到鋪有軟墊及被子的工作平台，頭部急遽撞擊軟墊。

屏東縣府社會處指出，案發之後，協助保母停托及轉介托兒銜接其他保母，針對蘇姓保母不當照顧行為在去年12月16日向地檢署提起獨立告訴，案發後，蘇姓夫妻檔停止托育，兩人準公共契約也終止，全案司法調查，依調查結果後續裁罰，也會聘請律師維護孩子權益，並轉犯罪被害人協會提供協助。

縣議員盧玟欣說，洋洋母親花半年媒合找到蘇姓保母，未料送托三天就發生憾事，請縣府後續針對保母照顧，應該公開透明網絡，讓家長即時了解照顧情況，目前洋洋安置在外縣市機構。