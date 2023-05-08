快訊

另一種西方左翼的反戰論：反美帝、也該反對俄國擴張

史上最大法拍登場！華映龍潭廠底價162億 超越「信義最貴停車場」

CBA／陸媒爆劉錚將重返台籃 確定不與上海隊續約

托育僅3天…保母不滿男嬰哭鬧重摔頭部14次 屏檢重傷害起訴

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東即時報導

當時8個月大男嬰洋洋遭保母多次摔、甩、丟，頭部重擊物品，造成洋洋腦部、視力永久性損傷的重傷害結果，當時就醫情況。圖／縣議員盧玟欣提供
當時8個月大男嬰洋洋遭保母多次摔、甩、丟，頭部重擊物品，造成洋洋腦部、視力永久性損傷的重傷害結果，當時就醫情況。圖／縣議員盧玟欣提供
屏東縣恆春鎮蘇姓保母照顧8個月男嬰洋洋僅3天，僅因對洋洋的哭泣行為感到煩躁、不耐，竟在照顧過程中，將洋洋以頭下腳上方式，重摔洋洋頭部多達14次，造成洋洋顱內出血，腦傷導致左側肢體無力，水腦症，眼部、右腦神經永久性損傷。屏東地檢署近日將蘇姓保母因犯重傷害罪起訴。

洋洋的母親是單親媽媽，除照顧8個月大男嬰外，還有一個就讀幼兒園的兒子。檢方起訴指出，去年12月11日，洋洋母親與蘇姓保母簽訂在宅托育服務契約，約定去年12月12日起，每月1萬5750元，每周一到周五早上7點15分到傍晚17點15分照顧洋洋。

起訴指出，蘇姓保母明知洋洋是8個月大男嬰，腦部發育未成熟，極為脆弱，竟在3天內，高達14次的晃動洋洋頭部、並以急遽速度撞擊物品，造成洋洋腦部、視力永久性損傷的重傷害結果。

去年12月14日下午4點多，蘇姓保母發現洋洋神情異狀，告知丈夫後，打119報案，全案展開偵辦。警方調閱托育中心監視器時，發現檔案已毀損，使用科技手段還原畫面，找到1700個瑣碎片段，警方逐一檢視，發現關鍵證據。

檢方指出，根據警方還原畫面，發現14段蘇姓保母照顧洋洋時，對洋洋穿衣、擦拭身體、調整臥床姿勢、整理床舖時，在照顧行為中便宜行事，竟以甩、摔的方式粗魯移動洋洋，包括將洋洋以頭下腳上姿勢從地板抓起後，拋甩、摔到鋪有軟墊與被子的工作平台等，造成洋洋頭部以急遽速度撞擊軟墊，且還將洋洋從34公分以上高度拋摔甩到鋪有軟墊及被子的工作平台，頭部急遽撞擊軟墊。

屏東縣府社會處指出，案發之後，協助保母停托及轉介托兒銜接其他保母，針對蘇姓保母不當照顧行為在去年12月16日向地檢署提起獨立告訴，案發後，蘇姓夫妻檔停止托育，兩人準公共契約也終止，全案司法調查，依調查結果後續裁罰，也會聘請律師維護孩子權益，並轉犯罪被害人協會提供協助。

縣議員盧玟欣說，洋洋母親花半年媒合找到蘇姓保母，未料送托三天就發生憾事，請縣府後續針對保母照顧，應該公開透明網絡，讓家長即時了解照顧情況，目前洋洋安置在外縣市機構。

當時8個月大男嬰洋洋遭保母多次摔、甩、丟，造成洋洋腦部、視力永久性損傷的重傷害結果，當時就醫情況。圖／縣議員盧玟欣提供
當時8個月大男嬰洋洋遭保母多次摔、甩、丟，造成洋洋腦部、視力永久性損傷的重傷害結果，當時就醫情況。圖／縣議員盧玟欣提供
蘇姓保母將洋洋從嬰兒床抱起後，將洋洋放置在地板上頭部重擊地板。圖／檢方提供
蘇姓保母將洋洋從嬰兒床抱起後，將洋洋放置在地板上頭部重擊地板。圖／檢方提供

保母 托育

延伸閱讀

無照保母凌虐女嬰腦傷雙眼失明 她事後崩潰發現...丈夫偷吃嘿咻小三

自願進隔離病房照顧確診童 新竹保母獲選全國模範勞工

保母夫妻踏破3歲童肝臟虐死 判賠284萬 家長怠於保護也有3成責任

台中保母涉虐女嬰 母見愛女死因撕心裂肺：為何受這樣折磨

相關新聞

判決違背法令也不能上訴？律師批這草案葬送人民權利

我國刑事訴訟過去因最高法院反覆將案件發回，導致案件長期懸而未決，加上最高法院案件量龐大，最高法院法官人數眾多。民國88年及106年的兩次司改國是會議均建議應將刑事訴訟「金字塔化」，讓最高法院的案件及員額減少，使最高法院作為金字塔的頂點。

獅子會長拿皮帶勒死女友助她「見耶穌」 最終判無期徒刑定讞

新台北獅子會前會長林易暘去年在租屋處拿皮帶勒死58歲許姓女友，並割女友手腕2刀，隔天他欲割腕輕生獲救，檢方依殺人罪起訴，...

總統府前法輪功掛布條靜坐 警員沒勸導通報遭懲處打官司結果出爐！

台北市政府警察局警備隊莊姓警員前年執行總統府前安全維護守望崗勤務，見法輪功成員掛布條靜坐，卻沒有依規定通報及勸導，被記申...

影／天花板藏武士刀 台中男控人詐賭逼簽330萬本票

台中市黃姓男子以鑑賞古玩為由，找來同好聚賭，但期間輸掉300萬元，因此夥人藉口約出賭客後，逼簽330萬元本票，揚言「不簽...

通姦除罪化聲請人 當假律師持裸照恐嚇前女友遭訴

富邦行銷管理顧問公司負責周方慰，涉嫌於2013至2018年間，無律師執照卻多次包攬某國際財務顧問公司民事訴訟，並遭前女友...

托育僅3天…保母不滿男嬰哭鬧重摔頭部14次 屏檢重傷害起訴

屏東縣恆春鎮蘇姓保母照顧8個月男嬰洋洋僅3天，僅因對洋洋的哭泣行為感到煩躁、不耐，竟在照顧過程中，將洋洋以頭下腳上方式，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦