獨／18歲車手高雄趴趴走 1張假公文騙倒4人詐438萬

高雄74歲呂姓老翁，被假檢警詐騙手法騙倒，3月間帶88萬在公園面交給18歲黃姓車手，警方查出黃領錢足跡遍及北中南，5月1日被通緝，和北部警方合作，在黃南下高雄時將他逮捕；黃落網後，林園、三民一和苓雅3分局急清案，查出有1男2女的長者另捧了共計350萬面交給黃，但錢已不知去向。

鹽埕警分局七賢路派出所3月15日，受理74歲呂姓老翁遭假檢警詐騙案，警方調查，呂在家中接獲自稱戶政事務所人員電話，對方指他個資遭人冒用，隨即將電話轉交給假冒的偵查隊長。

假隊長將呂翁騙得團團轉，聲稱他名下帳戶涉及洗錢案件，欲凍結其帳戶，隨後又佯稱可協助暫緩執行，但須將帳戶錢轉出交付保管，呂翁信以為真，帶著88萬在鹽埕區一處公園，將錢親自送到假冒檢察事務官的車手手上。

呂交錢後返家，經家人提醒始知遭詐騙，急忙到鹽埕警分局七賢路派出所報案，警方受理後組專案小組調查，經調閱周邊及沿線路口監視器，掌握車手搭小黃到公園附近，再步行和被害人碰面，查出是年僅18歲的黃姓男子涉案。

警方後查出黃領錢足跡遍及北中南，5月1日被士林地檢署通緝，和北部警方合作，在黃於5月4日南下高雄時將他逮捕。

黃落網後，林園、三民一和苓雅3分局急清案，其中三民區77歲杜姓老婦人，也被假檢警同樣手法，唬得一愣一愣，分別於3月6日、13日、25日，在安寧街與重慶街口捧著60萬、72萬及72萬等3筆鉅額，分批面交給黃男。

另林園區則有52歲陳姓婦人被假檢警騙倒，3月20日林園區王公路住家附近，交付48萬給黃男；苓雅區82歲的黃姓老翁則在3月23日捧著98萬送交給黃男。

年僅18歲的黃男當車手，3月間在高雄趴趴走，輕鬆從4名被害人手中取走438萬；黃落網聲稱，和詐騙集團的上游約定以得款不法總額3%當報酬，但供稱尚未拿到酬勞。