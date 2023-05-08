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數位身分證中止 廠商求償+已花公帑…10億經費全民埋單

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老公讓別的女人有「被愛的感覺」 妻崩潰求償僅獲賠20萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

楊姓男子劈腿何姓女子，楊妻無意間從丈夫從手機發現兩人親密交往，除互稱「老公、老婆」、上摩鐵，還出現「謝謝你讓我有被愛的感覺」感謝語，氣得提告求償60萬元。新竹地方法院認定何女侵犯楊妻配偶權，衡酌雙方身分、經濟狀況，判何女賠償40萬元；何女上訴，台灣高等法院改判她僅須賠償20萬元確定。

楊姓男子2015年6月和妻子結婚，妻子偶爾打零工，而何姓小三則在醫院擔任行政人員。

楊妻指控，她2021年11月5日無意間從丈夫的手機LINE對話和手機相簿發現他外遇，丈夫從同年9月18日起就和何姓女子交往，兩人對話充滿「想討抱抱」「我要親妳囉」「我喜歡老公碰我」等親密文字，甚至還頻繁出入摩鐵、過夜、出遊，她知情後精神壓力大到不得不求助醫師治療，身心嚴重受創。

何姓女子辯稱和楊是在國家中山科學研究院認識，僅是朋友關係，沒有侵害楊妻配偶權，並指對方所舉的證據無法證明有什麼曖昧。

新竹地院認為，何女與楊姓人夫的LINE對話裡有她自己的照片，而對話內容涉及楊的家庭生活，裡頭小孩的名字和楊的孩子一樣，應該不是楊妻任意代換姓名。竹院認為何女與楊已發展出超越一般男女交往分際的親密關係，她明知對方已婚，卻還破壞對方家庭，應該賠償。

何女不甘一審判她賠償40萬元，上訴高院。高院審理時，何女不否認傳送過「我沒有哄你，我真的知道，我也很愛你啊！」「沒聽清楚嗎？我再說一次，我愛你，我真的愛你」「老公你再亂說的話我就生氣囉」等語音檔給楊。高院勘驗新竹KTV裡的影片，發現兩人的互動就跟情侶約會沒兩樣，超過社會所能容忍的範圍。

不過，因楊妻幾乎沒有收入，何女的月薪也只有2、3萬元，在審酌雙方經濟能力、教育程度和侵害程度後，認為楊妻只能求償20萬元，本案不得上訴。

楊姓男子劈腿何姓醫院女職員，楊妻無意間從丈夫從手機發現兩人親密交往，除互稱「老公、老婆」、上摩鐵，還出現「謝謝你讓我有被愛的感覺」感謝語，提告求償，台灣高等法院判何女賠償20萬元確定。示意圖／Ingimage
楊姓男子劈腿何姓醫院女職員，楊妻無意間從丈夫從手機發現兩人親密交往，除互稱「老公、老婆」、上摩鐵，還出現「謝謝你讓我有被愛的感覺」感謝語，提告求償，台灣高等法院判何女賠償20萬元確定。示意圖／Ingimage

新竹 丈夫 摩鐵

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