各地檢署詐騙案位居第一 法務部懲詐 爭取經費聘請「檢察官助理」

詐騙犯罪氾濫猖獗，詐騙案件數量已攀升成各地檢署刑案第一位，法務部今晚指出，因應打詐綱領1.5版，已定4年新增6百名檢察機關人力，也將爭取經費，仿照法院法官助理制度，聘請「檢察官助理」強化「懲詐」效能。同時若立法院本期通過洗錢防制法修法，將罰「收簿集團、提供帳戶者」以降低詐騙案件數。

法務部指出，身為新世代打擊詐欺策略行動綱領中「懲詐」主責機關，已向行政院提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，從2022年至2025年，分4年請增檢察機關員額合計600人，經行政院核定在案。

法務部強調，各地檢署刑案第一位為詐騙案件，且持續增長居高不下，因應行政院打詐綱領1.5版，為了提高懲詐效率，使檢察官得專注偵辦集團性、組織性、社會矚目性之重大案件，將再向行政院請求為打擊詐騙犯罪，另增人力及經費，仿照法院法官助理制度，聘請「檢察官助理」強化檢察團隊辦案量能，以發揮打擊犯罪戰力。

為了有效降低詐欺案，法務部提出「洗錢防制法」修法，針對「收簿集團」為獨立刑事處罰規定，另「提供帳戶者」先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，處以刑事處罰。目前已在立法院審議，若本會期通過修法，當可有效減少此類案件數量，使檢察官得以集中能量溯源及偵辦幕後集團。