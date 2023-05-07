法務部：提高懲詐效率 規劃檢察官助理機制

法務部今晚表示，為因應政府打詐綱領1.5版，提高懲詐效率，使檢察官得專注於偵辦集團性、組織性、社會矚目性的重大案件，積極規劃檢察官助理機制。圖為法務部。聯合報記者王聖藜／攝影

法務部今晚表示，為因應政府打詐綱領1.5版，提高懲詐效率，使檢察官得專注於偵辦集團性、組織性、社會矚目性的重大案件，積極規劃檢察官助理機制。

法務部發布新聞稿指出，詐騙犯罪氾濫猖獗，為國人所不容；為澈底解決詐欺犯罪，透過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」跨部會、跨領域、跨機關的合作，共同打擊詐欺，法務部為「懲詐」主責機關，對於全體檢察官堅守崗位，兢兢業業打擊犯罪，備極辛勞，表達高度肯定及感謝。

新聞稿指出，新增的詐騙案件及被告人數，已攀升成為各地檢署刑案第一位，且仍持續增長，居高不下，有鑑於此，法務部為解決檢察機關沉重負擔，已向行政院提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，分4年（民國111年至114年）請增檢察機關員額合計600人，業經行政院核定在案；法務部將積極再向行政院請求為因應打詐另增人力及經費，以期有效執行。

此外，法務部督導台灣高檢署協助地檢署疏減工作負荷；另一方面，從法制面提出修法，包括洗錢防制法修法，以及提供帳戶者，採取先行政後司法的立法模式，目前已在立法院審議，期許能有效降低詐欺案件量。

新聞稿最後提到，為因應政府打詐綱領1.5版，提高懲詐效率，使檢察官得專注於偵辦集團性、組織性、社會矚目性之重大案件，有充實檢察官輔助人力的必要性，除目前檢察事務官以外，法務部將向行政院爭取經費，仿照法院法官助理制度，聘請檢察官助理，即時充實檢察輔助人力的生力軍，提振檢察機關的工作士氣，強化檢察團隊辦案量能，以發揮打擊犯罪戰力。