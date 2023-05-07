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靠行業者擅自拿車貸款 2運將眼睜睜看計程車被債主取走

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市車行負責人的石姓男子將2輛借名登記靠行計程車拿去貸款，後來還不出錢，車子被債權人取走，2運將提告。基隆地方法院審理後，認定石男犯背信2罪，各判刑4月，應執行7月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，石男是租賃車業公司負責人，呂姓、許姓和劉姓計程車司機，都與石男約定靠行，車子借名登記在石男經營的公司名下，以利他們跑車載客。石男2018年底未經許、呂同意，用2人營業的車子向當鋪抵押借款，隔年8月也未經劉男同意，用劉營業的車子設定動產擔保抵押，向民間企業借款。

石男後來無法按期償還貸款，呂、許和劉男營業用計程車，都被債權業者取走抵償欠款，3人才知道石男不法行為提告。基隆地檢署檢察官偵查後，認定石男用許男、劉男車子貸款觸法，依背信罪嫌起訴。另呂男營業用車子因一直登記在石男公司名下，兩人爭端屬民事糾紛，應另尋他途解決。

法院審酌石男經營車行供計程車司機靠行，違背司機託付信任，利用幫司機管理車籍事務機會，將借名登記車輛設定附條件買賣、動產抵押，貸款供己花用，應予非難，後來未與告訴人達成和解，不應輕縱。兼衡石男坦承犯罪動機、手段、所得等情狀，2次犯行各判刑4月，應執刑7月，易科罰金以1千元折算1日。

石姓車行業者把兩名靠行計程車司機借名登記的車子拿去貸款，基隆地方法院依背信罪，分別判刑4月。記者邱瑞杰／攝影
石姓車行業者把兩名靠行計程車司機借名登記的車子拿去貸款，基隆地方法院依背信罪，分別判刑4月。記者邱瑞杰／攝影

計程車 基隆 提告 運將

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