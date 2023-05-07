刑事局全國首創區塊鏈技術 扣雲端證物上傳如數位專家證人

刑事局花費約2千萬元投入區塊鏈技術研究，今對外宣布設置「警政數位證物鏈」警方在第一現場採數位證據，立刻上傳區塊鏈，宛如有「數位專家證人」防止證物遭到汙染、竄改及日後法院面臨證據能力等挑戰。目前全國已有1200位員警具備此技術，將持續推廣第一線執法人員線上考取證照。

刑事局指出，近年警方破獲詐騙集團，如查扣雲端帳冊證據資料，歷經起訴、審理等漫長時日，犯嫌在法院辯稱「雲端的東西不是我的東西」主打沒有證據能力、證明力。刑事局表示，非每件刑案都透過現有的「數位鑑識實驗室」鑑定，虛擬證物沒辦法像實體證物，有妥善管理方法，為了防止證物在審判時遭質疑、產生爭議，投入研究區塊鏈。

刑事局自2022年起，研究私有區塊鏈技術，花費2千多萬元、耗時10個月，今年順利建置「警政數位證物鏈」開發第三代「CIB-Triage III」現場採證工具，整合手機、電腦、雲端等多項採證功能，更加入模組化、智能化勘察採證程序，執法單位在第一現場即可透過「數位簽章」等技術，上傳區塊鏈。

此私有鏈有「去中心化、不可篡改性、可追溯性」等特性，作為證據保全與驗真，且首創使用區塊鏈技術，納入數位鑑識監督鏈(Chain of Custody，簡稱CoC)，配合法務部、司法院推動的「司法聯盟鏈」，能有效解決警、檢、院等針對雲端證物於法庭上的驗真性、一致性等問題。

科技研發科指出，目前警政數位證物鏈採用「超級帳本」（Hyperledger Fabric）技術，率先與台北市警局、新北市警局等機關建立節點，透過雜湊值自動運算，將採證時間以及其他資訊，寫入警政數位證物鏈，傳統人通蒐證258個檔案528Ｍ需2小時，「自動化存證流程」除了減少人工介入可能，蒐證時僅10分鐘，有效節省現場採證t超過90%時間。

科技研發科強調，透過驗證程序，可立即確認證數位證物是否遭到竄改，無須再傳喚採證人員出庭作證，完善數位證物證明力，堪稱我國司法史上首創「數位專家證人」。目前全國共計1200位員警，經刑事局受訓、線上考照，包含刑事局及各縣市科技偵查隊，將持續推動此警政數位證物鏈技術，期許案發現場都有人員具備此項能力。