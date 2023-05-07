改裝車擾民 南警2小時查獲7件擅改車燈
深夜呼嘯奔馳的改裝車常擾人清夢，破壞夜間安寧。台南市警六分局昨天深夜同監理站稽查人員，在南區重要聯外道路的濱南路實施路檢，2小時共攔查近百輛汽機車，共取締7輛汽機車擅自改車燈或車標燈，都依違反道路交通管理處罰條例開罰。
聯合稽查路檢針對汽機車違規改裝車燈(LED、HID)、排氣管（加裝側排、拆除消音器等）、無照(越級)駕駛等違規行為，主動攔查檢驗，其中包含違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝汽車輛4件、機車3件、越級駕駛1件及其他相關交通違規2件。
交通組員警表示，汽機車最常見的改裝違規部位應屬頭燈，如自行將大燈改裝成LED或HID燈具，未主動至監理單位檢驗合格並辦理變更登記，經聯合稽查將依「道路交通管理處罰條例」第18條規定，處汽車所有人2400元以上9600元以下罰鍰，並責令改正後回監理單位檢驗
另頭燈以外的燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等異常，比如加裝車側七彩飾燈條或廠徽燈飾(車標燈)等，則依「道路交通管理處罰條例」第16條規定，處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰。
六分局分局長許敏能說，警方結合監理機關共同執行防制車輛改裝及噪音車輛聯合稽查工作，除遏阻改裝車噪音擾寧行為，也加強防制車輛酒駕等違規行為。呼籲民眾為了自身行車安全，除落實酒後不駕車外，開車、騎車也應遵守「路口慢、看、停」守則：接近路口，減速慢行。
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