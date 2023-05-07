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五條通通緝犯躲回故鄉藏匿 南警擴大臨檢落網
台南市42歲陳姓男子因涉竊盜、詐欺案，於今年2月、3月起，分別遭台北地檢署、橋頭地檢署及地院、嘉義地檢署及新北地檢署5處院檢發布通緝後，返回故鄉藏匿，他藏身安平區某汽車旅館被警方臨檢查獲，市警四分局員警從南往北逐一解送歸案，共花了約16個半小時才回到台南駐地 。
台南市警四分局昨天執行擴大臨檢，凌晨零點20分在安平區慶平路某汽車旅館臨檢時，發現台南人陳姓男子投宿汽車旅館，員警察覺有疑，進一步盤查身分，竟查出他背負5條通緝。
陳姓男子先因涉竊盜案未開庭，2月23日遭台北地檢署通緝，3月17日因詐欺案遭嘉義地檢署通緝，3月21日因竊盜案遭橋頭地檢通緝，3月29日因竊盜案遭新北地檢署通緝，3月31日因竊盜案遭橋頭地院通緝在逃。
據了解，陳因自知遭多個院檢通緝，躲回台南藏匿，仍被警方查後。警詢後由派出所員警解送，依序押解前往橋頭地檢署、橋頭地院、嘉義地檢署、台北地檢署，最終站解送到新北地檢署，今天凌晨零點30分安全返抵駐地。
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