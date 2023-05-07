夫痛毆前妻互蒐證 法官因這原因判夫3月刑期
新竹一名許姓男子經常會痛毆林姓前妻出氣，林女偷偷用手機錄音蒐證後提告，不料許也拿出錄影蒐證，還稱林女先持刀攻擊他；新竹地院審理終結，法官勘驗雙方蒐證內容，認為只有林的指控符合事實，依傷害罪判許3月刑期。
法官調查，許男去年2月在新竹縣住處內，與前妻林女因細故發生口角糾紛，許竟徒手及持不明物品毆打林，使林左臉部腫痛、前頸部擦傷、右側食指擦傷、右側膝部挫傷等傷害。對此，許辯稱當天是林已經他刀刺他，他為了防衛才會將對方壓制在牆，將其手上刀敲掉。
林女則稱，當天是許男先動手，用拳頭、手肘、其他瓶罐毆打她，期間碰到她的手機，才發現在錄音，許還想搶走手機。
法官勘驗錄音內容，許男說「打你打多久了啦，你以前不是說不要打你，死破麻，去躺著賺啦」、「妳再這樣真的是討打是不是」。至於兩人的LINE對話內容，則有林女稱「回去你只會打我打得更慘，軟禁我、拿走我手機」，許男回「我不會這麼做的。」至於許男提出的影像，只有兩人吵架的過程，並沒有林女持刀攻擊一事，法官難以採信。
法官認為，許男僅因細故與林女生口角糾紛，竟率徒手或持不詳物品毆打林，造成對方受傷，且犯後雖一度坦承犯行，卻於審理中翻供，更曾指林受的傷勢為其自傷，飾詞狡辯，且未與林成和解，犯後態度惡劣，審酌依傷害罪判刑3月。
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