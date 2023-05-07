陸軍下士肇事釀2死1重傷 疑營外兼差放貸軍方要查了

陸軍裝甲564旅陳姓下士昨天上午開車失控打滑撞對向轎車，再撞飛兩輛機車，造成2死1重傷慘劇，事發當下陳男態度淡定在旁抽「事後菸」，一臉事不關己態度，網友起底他的背景，臉書簡介寫著「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我」，疑似在營外兼差放貸，今陸軍已立案調查，若查證屬實，將記過重懲。

22陳男昨天上午駕車行經高雄岡山區大莊路，疑失控打滑，先撞擊對向由歐姓男子駕駛的轎車車尾，之後又撞飛騎車雙載的陳姓婦人（60歲）和呂姓婦人（69歲），還有另個黃姓女騎士（62歲）。

3名婦人當場噴飛倒地，現場機車零件散落一地，附近民眾見3名傷者躺在熱柏油路面，幫忙撐傘遮陽，還有民眾喊說「阿姨加油，救護車很快就來了」。

警消趕抵現場時，黃婦已無呼吸心跳，陳婦臉部、腳有受傷、意識不清昏迷，呂婦身體多處擦挫傷，3人送醫急救，黃婦與陳婦先後傷重不治。

事發當下陳男被拍在蹲在路旁抽菸、滑手機，不顧3名傷者等待急救，冷漠態度引起網友抨擊，陸續有網友肉搜出他的背景，臉書上曬滿名表等飾品，簡介寫著「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我，火速服務。」

雖然陳男臉書隨即關閉，但相關頁面已被網友截圖轉傳，質疑陳男疑似違反軍人規定，在外經營放貸等副業。

陸軍八軍團政戰主任王俊傑表示，陳姓下士為志願役士兵轉任士官，已從軍3年多，營外兼差部分接獲通報後，軍方內部已立案調查，目前尚未發現在部隊內與同袍有借貸行為，若查有具體營外兼差事證，將依規定懲處，

依據國軍內部規定，現役軍官、士官及士兵不得在外兼職、兼差，從事經營商業或投機事業，違規者初犯從記過1次起跳，如果兼職、兼差違法被法辦，最重可檢討汰除。