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刑警酒駕撞傷人 記過調派出所

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市警第三分局蘇姓偵查佐日前酒後駕車，撞傷一名違規穿越馬路薛姓男子，酒測值達零點五一毫克，當場被逮捕依公共危險罪送辦，檢察官訊後命蘇男請回；分局對蘇男記一大過處分，改調派出所制服警員。

針對這起警察酒駕撞傷行人案，第三分局開會懲處，分局長楊宗昆表示，他自請處分記申誡一次、偵查隊長蘇育緯申誡二次、副隊長申誡一次、直屬小隊長記過一次。

警方調查，蘇姓偵查佐本月四日值晚班，當晚七點多他先騎機車到偵查隊上班，因還沒到上班時間，他走路到附近汽車維修廠，把送修的休旅車開回偵查隊，車子開到明德一路、崇智街口時，撞上六十多歲的薛男，造成薛男左腳掌腳趾骨折，送醫開刀住院觀察。

現場距蘇男上班的第三分局很近，偵查隊和派出所獲報到場，依受傷車禍流程處置，沒想到蘇男酒測值達零點五一毫克，當場依現行犯逮捕。

蘇男供稱，他四日上午從偵查隊下班後，上午到醫院健檢，中午在家喝酒想幫助入眠，認為酒退了才會騎車去偵查隊上班。

酒測 制服

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