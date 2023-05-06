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6度酒駕不想關拿女兒求情 法院認罰錢難矯正駁回
桃園一名楊姓男子因酒駕酒測值超標0.77被判刑5月，面臨牢獄，但他聲明異議向法官求情，稱自己是家中經濟支柱，有就讀國小的女兒要養，已深具悔意，希望能易科罰金，但法院調查他是酒駕累犯，而且已6度酒駕，認為易科罰金已難收矯正效果，最後駁回異議。
桃園法院裁定指出，楊男去年9月酒駕被桃園地院依公共危險罪判刑5月，得易科罰金，但檢察官今年1月執行時發現他是累犯，已6度酒駕，認為他嚴重漠視用路安全，易科罰金已難讓他有所警惕，因此命他入監服刑。
楊男不服，聲明異議主張自己有一個就讀國小三年級的女兒要養，而他又是家中唯一經濟來支柱，經過此次事件已深具悔意，希望能易科罰金，但未被法院採信。
法院指出，楊男雖然犯最輕本刑3年以下的罪，法院宣判也預知得易科罰金，但這個跟地檢署執行時准否易科罰金是二回事。楊男自2006年到2016年已5度酒駕，其中2007年發生2次，全都易科罰金或易服勞動執行完畢，但他竟再次酒駕上路，酒測值還高達0.77，顯見其酒駕行為已難靠財產刑達到矯正預防效果。
法院調查，執行檢察官審酌楊男酒駕前科而命其入監服刑，過程未見濫權情形，執法過程並無不當，因此駁回異議。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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