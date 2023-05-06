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男求復合遭拒秒變恐怖情人 魚池邊硬上前女友判關4年

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名翁姓男子不甘被女友甩，去年2月在對方返家途中堵人求復合失敗，竟將人強按在魚池圍欄，脫褲性侵，事後還辯稱，幫女方還手機貸款才換得肉償，但說法未被採信，被桃園地院依強制性交罪判處4年徒刑。全案可上訴。

判決指出，翁男去年2、3月與女友分手後，不斷尋找機會求復合。去年4月某晚，他見對方準備搭火車返回新竹住處，先一步趕到車站附近的公園堵人，接著以討論感情為由，將人強拉上車，載至桃園市楊梅區某魚池後，便將人強按在魚池圍欄性侵。

審理時，翁男辯稱事發當天見面是約好，沒有強拉對方上車，女友雖然一開始拒絕和他發生性行為，但雙方後來討論債務問題，他答應幫對方還４萬多元的手機貸款，對方就同意和他發生性行為，不知道為什麼對方後來要提告。

翁男的女友則否認當天有約見面，並指翁男是用蠻力強拉，自己因為害怕就範，結果就被帶到魚池。她表示被性侵的過程雖然有反抗，但翁男反而以她的私密照片威脅配合。

女方母親表示，女兒在講述遭遇時有哭泣，情緒激動，還會微微顫抖。另外，女兒原本比較愛講話，個性活潑，但遭遇此事之後，情緒低落，變得不怎麼講話。

法院調查，翁男的女友警詢到審理的證述一致，並無誇大渲染情形，勘認內容是在還原事發現場狀況，非虛構情節刻意誣陷，而其母稱她在講述遭遇時會哭泣、激動和顫抖，也符合性侵被害人的情緒反應。另外，翁男雖稱幫忙還貸款作為性行為條件，但說詞前後不一，不足採信，

法院審酌翁男未能以冷靜、理性及和平的方式處理感情問題，為了宣洩自己的性慾，以強暴手段性侵女子，顯缺乏對他人性自主權的尊重，且犯後一再否認，難認態度良好，因此量處其刑。

翁男女友不願姑息，在父母陪同下報警驗傷，稱「如果不這樣做，可能以後還會發生類似的事情」。示意圖／本報資料照片
翁男女友不願姑息，在父母陪同下報警驗傷，稱「如果不這樣做，可能以後還會發生類似的事情」。示意圖／本報資料照片

女友 性侵 桃園

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