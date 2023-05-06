售嬰兒奶粉給甜甜價 22歲小媽媽累犯又扮8賣家詐財
22歲邱姓女子育有2名小孩，因無業，看準媽媽們買奶粉撿便宜心態，在網路設8個假帳號，扮演賣家，聲稱「小孩喝不慣新奶粉，甜甜價出售」，吸引北中南14名媽媽搶購，後被害人未收到奶粉始知受騙，共遭詐14萬餘元；警方循線逮獲邱女，查出她2年前亦曾以同樣手法犯案，有23人受害。
警方調查，住高雄的邱姓女子，和同居男友育有1歲和3歲的兒女，因無正當職業，又要養2個小孩，看準媽媽們常在網路找尋優惠奶粉、撿便宜心態，在臉書創設8個假帳號，扮演8名賣家，發貼文指「自家小孩喝不慣新奶粉，以甜甜價轉售」。
在北中南各地的媽媽們被邱女張貼的轉售奶粉文吸引，紛紛掏錢下訂，因未收到奶粉，始知受騙報警，高雄市刑大偵五隊警方從大數據清查，受害者約有14人，遭詐騙金額約14萬2000元。
警方循線查出邱女落腳在新興區，上個月20日前往逮人，當時邱女在屋內照顧2名幼兒，坦承因缺錢過生活才詐騙；警方查出，邱在2年前，也以同樣手法詐騙全台23名媽媽，得手21萬9000餘元，已是詐欺慣犯，警詢後依詐欺罪將她移送偵辦。
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