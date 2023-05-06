半夜談判開槍打傷人 警逮2嫌 法院判8年及5年2月徒刑

許姓及翁姓男子去年1月25日半夜與人相約在新北市三重區重陽橋下談判，許、翁二人開槍打傷簡姓男子左小腿，三重警方獲報循線逮捕2人到案，新北地院日前依槍砲及殺人未遂罪分別判處許、翁二人8年及5年2月徒刑，可上訴。

判決指出，許姓男子（33歲）及翁姓男子（30歲）因與李姓男子因財務糾紛有嫌隙，2022年1月25日0時許，雙方相約至新北市三重區重新橋下談判，許、翁二人開車前往赴約，抵達重陽橋下時，見李男早已撂人且共開7、8輛汽車停在路邊等候。

開車的許男見對方人多勢眾，竟與翁男二人各持改造手槍一把，朝李男等人汽車連開數槍，許男駕車往前迴轉後，見李男等人駕車駛離，再從後方連開數槍，導致李男友人簡姓男子（20歲）左小腿中槍受傷，經送往新光醫院急救，無生命危險。

三重警方獲報循線追查，於去年1月27日查獲翁男，同年2月14日再查獲許男，許、翁二人到案後均辯稱，因對方人多勢眾，開槍只是想嚇唬對方，無殺人犯意 ，許男事後南下屏東，將槍藏放往墾丁路上某一處靠海路段的大石頭溝縫內，但警方前往搜尋未獲。