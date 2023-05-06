狠詐高雄婦黃金、鑽戒 詐團判1年6半、還要賠2000萬

屏東莊姓男子加入詐騙集團還招募少年當車手，假冒警察、檢察官等名義，打電話給高雄柳姓婦人佯稱其電話遭冒用涉及販毒、洗錢，柳一時慌張上當依指示拿2300錢黃金、白金及鑽石給對方後才知遭詐；法院刑事依加重詐欺罪判莊1年6月，民事審酌莊侵權，判他應給付柳2000萬元，可上訴。

柳婦主張，莊男（36歲）和李姓少年等詐團成員2021年4月12日起，陸續假冒電信公司人員、警官及主任檢察官等身分，打給她誑騙稱遭冒用行動電話號碼涉及販毒集團洗錢，需要交付財產查扣公證等。

柳控訴，莊等人還以LINE假冒勤務中心，傳偽造的法院公證帳戶申請書、台北地檢署公證部門圖片等，害她被騙得團團轉，依照指示攜帶金飾2300錢、白金首飾10錢，以及鑽戒、裸鑽等物品，同月13日在高雄鼓山明誠四路、美術東路旁人行道交付。

柳表示，她當時將價值2000萬元的金飾、鑽戒拿給自稱檢警人員的詐團，事後才知遇害上當，對莊男提告詐欺及附帶民事損害賠償2000萬元。

刑事部分，台中地院審酌莊男正值壯年，身體四肢健全，卻不思正當途徑賺取生活所需，加入詐團騙取他人積蓄，不僅造成財產損害難以追償，重創人與人之間信任，助長詐團猖獗，至今沒和柳婦和解等，依加重詐欺罪判他1年6月。

民事部分，莊男經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明陳述，民事庭審酌莊詐欺有檢方偵查、刑事庭審判等卷證為憑，加上他也未出庭，堪認柳婦主張為真實。