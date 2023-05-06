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基隆偵查佐酒駕開車撞傷人 分局長：員警酒駕深感痛心
基隆市警第三分局偵查隊蘇姓偵查佐4日涉酒後開車撞傷行人，被依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦，無保請回。第三分局分局長楊宗昆表示，對員警酒後駕車行為深感痛心，蘇員已記一大過並改調制服警員。
警方調查，蘇姓偵查佐4日值晚班，上班時間是從晚上8時到隔天上午8時，4日晚間7點多他先騎機車到偵查隊上班，但因還沒有到上班時間，他走路到附近汽車維修廠把送修的休旅車要開回偵查隊，途中發生車禍。
三分局今天上午對外說明，指4日晚間7點39分，七堵所員警獲報到場發現蘇姓偵查佐的休旅車，撞上穿越車道薛姓行人（64歲），手腳受傷意識清楚送往醫院救治，蘇姓偵查佐疑有酒後駕車，酒測值達0.51毫克，全案依公共危險移送基隆地檢署偵辦。
基隆市警察局第三分局分局長楊宗昆表示，有關員警發生酒後駕車行為深感痛心，分局以不庇縱、不掩飾的態度，將涉案員警記1大過處分並調整職務改調制服員警；另分局長自請處分申誡1次、偵查隊長申誡2次（到任未滿3個月）、副隊長申誡1次、直屬小隊長記過1次處分。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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