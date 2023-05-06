高榮台南分院新聞稿指涉濫訴、誣告 蘇偉碩提國賠勝訴
反萊豬醫師蘇偉碩不滿2019年底服務高雄榮民總醫院台南分院時，以新聞稿對外發布指涉原告「濫訴、誣告」，內容不實，導致其名譽受損，提國賠求償10萬元，一審認院方未能證明他有濫訴、誣告之實，判賠1萬，院方不服上訴，二審認原審判決並無不法，駁回上訴，不得抗告。
蘇偉碩認為，公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。他向院方請求賠償精神撫慰金10萬元。
高雄榮民總醫院台南分院主張，蘇於任職被告醫院期間，確有「常將事件擴大成濫訴、誣告」的行為，新聞稿所述內容，並非虛構，自無不法侵害其名譽的情事。
醫院提出蘇於2017年至2019年間多起事件，包括投訴院長信箱，指摘醫師照顧病患醫療處置不當，向台南市社會局檢舉護理師涉虐待病人，經社會局派員調查並無他所指病人受虐情形，或向立委陳情，反映有醫師涉及病歷記載不實及虛報健保費用，經向院長反映未獲處理，實際經院長說明，投訴內容均經各單位查證無違反行政規定且無涉不法等。
醫院主張，2019年11月28日發布新聞稿，源於蘇於前一日在台灣大學校友會館召開記者會，對醫院不實攻訐，加上蘇先前屢次聲稱他在醫院執行職務時遭受不平等對待，並經由網路方式散布不實訊息，一再使醫院名譽受損，院方不得已才以新聞稿回應。
台南簡易庭認醫院職司醫療專業，設有政風室職掌法規事務，並聘有執業律師為顧問，院方辯稱：濫訴是指蘇動輒向上級機關投訴、濫行申訴；誣告是指向法院提告或對同仁恐嚇將予提告等語，與法規要件、一般社會大眾認知用語定義不符。
醫院雖已提出蘇有多次申訴、投訴、檢舉、陳情等行為的資料，但未能提出證據證明蘇實際上有濫訴、誣告的行為，與新聞稿的「濫訴、誣告」用語與事實有差別，將造成蘇名譽評價受損，所以依法應負侵權行為損害賠償責任。一審依雙方身分地位、新聞稿用語、內容、刊登於官網公開狀況及點閱數量等一切情狀，認蘇請求精神慰撫金應以1萬元為適當。
醫院不服上訴，認為探求該新聞稿內容是否具不法性，即應綜觀整體事件的過程判斷，才不至於因斷章取義，而失真實。
合議庭認為，醫院上訴僅就原判決事實認定有所爭執，並未具體指明原判決所違背法則的旨趣或內容，更未指明原判決所違反的法令條項或其內容及依訴訟資料有何判決違背法令的具體事實，駁回上訴。
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