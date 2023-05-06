高榮台南分院新聞稿指涉濫訴、誣告 蘇偉碩提國賠勝訴

反萊豬醫師蘇偉碩不滿2019年底服務高雄榮民總醫院台南分院時，以新聞稿對外發布指涉原告「濫訴、誣告」，內容不實，導致其名譽受損，提國賠求償10萬元，一審認院方未能證明他有濫訴、誣告之實，判賠1萬，院方不服上訴，二審認原審判決並無不法，駁回上訴，不得抗告。

蘇偉碩認為，公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。他向院方請求賠償精神撫慰金10萬元。

高雄榮民總醫院台南分院主張，蘇於任職被告醫院期間，確有「常將事件擴大成濫訴、誣告」的行為，新聞稿所述內容，並非虛構，自無不法侵害其名譽的情事。

醫院提出蘇於2017年至2019年間多起事件，包括投訴院長信箱，指摘醫師照顧病患醫療處置不當，向台南市社會局檢舉護理師涉虐待病人，經社會局派員調查並無他所指病人受虐情形，或向立委陳情，反映有醫師涉及病歷記載不實及虛報健保費用，經向院長反映未獲處理，實際經院長說明，投訴內容均經各單位查證無違反行政規定且無涉不法等。

醫院主張，2019年11月28日發布新聞稿，源於蘇於前一日在台灣大學校友會館召開記者會，對醫院不實攻訐，加上蘇先前屢次聲稱他在醫院執行職務時遭受不平等對待，並經由網路方式散布不實訊息，一再使醫院名譽受損，院方不得已才以新聞稿回應。

台南簡易庭認醫院職司醫療專業，設有政風室職掌法規事務，並聘有執業律師為顧問，院方辯稱：濫訴是指蘇動輒向上級機關投訴、濫行申訴；誣告是指向法院提告或對同仁恐嚇將予提告等語，與法規要件、一般社會大眾認知用語定義不符。

醫院雖已提出蘇有多次申訴、投訴、檢舉、陳情等行為的資料，但未能提出證據證明蘇實際上有濫訴、誣告的行為，與新聞稿的「濫訴、誣告」用語與事實有差別，將造成蘇名譽評價受損，所以依法應負侵權行為損害賠償責任。一審依雙方身分地位、新聞稿用語、內容、刊登於官網公開狀況及點閱數量等一切情狀，認蘇請求精神慰撫金應以1萬元為適當。

醫院不服上訴，認為探求該新聞稿內容是否具不法性，即應綜觀整體事件的過程判斷，才不至於因斷章取義，而失真實。