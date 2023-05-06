台中男車禍送醫口袋掉出3顆慶記 遭撞殘還被判刑

台中彭姓男子去年騎車在豐原區發生嚴重車禍，緊急送醫急救期間口袋卻掉出3顆子彈，被護理師發現趕緊向警方通報，後來子彈經鑑定有殺傷力。法院審酌，彭持有子彈對社會造成潛在威脅，考量未釀實質惡害，且彭經車禍成重度身障，依未經許可持有子彈罪判他3月，可上訴。

檢警調查，彭男（25歲）從不詳管道取得3顆具有殺傷力、口徑9釐米的非制式子彈，2022年3月19日早上騎機車經豐原區發生車禍，被送往署立豐原醫院急救。

但護理師在搶救過程中，卻發現彭男的口袋中有東西滾落掉在地上，仔細一看才驚覺竟然是3顆子彈，經轉報警方後被依槍砲罪嫌送辦。

檢方訊時彭也坦承，且扣案的子彈經試射鑑定有殺傷力，屬於違建物，偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴他。

法院審酌，彭男未經許可持有子彈，對社會秩序、他人生命身體安全構成潛在威脅，所生危害不容輕忽，但持有的子彈數量甚少，並未供作任何犯罪之用，也沒因此造成他人或公眾實質惡害，犯罪情節非重大。