基隆偵查佐酒駕分局旁撞傷人 記大過調制服警員

基隆市警第三分局偵查隊蘇姓偵查佐4日開車在距分局約150公尺處路口，涉嫌撞傷一名違規穿越馬路薛姓男子，警方到場對蘇男酒測達0.51毫克，當場逮捕「自家人」，訊後依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，無保請回。蘇男稱白天休假時曾喝酒助眠，未料酒未退，被記一大過調制服警員。

針對這起警察酒駕又撞傷行人案件，第三分局昨天開會懲處，蘇姓偵查佐記一大過調第二分局派出所制服警員；分局長楊宗昆自請處分，記申誡一次；偵查隊長蘇育緯記過一次。分局強調依法辦理，絕不護短，重申取締酒駕決心。

警方調查，蘇姓偵查佐4日值晚班，上班時間是從晚上8時到隔天上午8時，4日晚間7點多他先騎機車到偵查隊上班，但因還沒有到上班時間，他走路到附近汽車維修廠把送修的休旅車要開回偵查隊。

警方說，蘇姓偵查佐開到明德一路、崇智街口，涉嫌撞上60多歲薛姓男子，薛男被撞倒，左腳掌腳趾骨折，救護車送醫開刀住院觀察。當時現場距蘇上班的第三分局附近，第三分局位在明德一路上。

偵查隊和派出所獲報到場依A2有人受傷車禍流程處置，進行採證等相關程序，沒想到依規定對蘇姓偵查佐酒測時，酒測值每公升0.51毫克，當場依酒駕現行犯逮捕，帶回派出所偵訊，警方說，當時並沒有聞到蘇男有散發濃烈酒氣。

蘇姓偵查佐向警方供稱，他4日上午8時從偵查隊下班後，上午曾到醫院健檢，中午有在家喝酒想幫助入眠，因為上整夜的班覺得有點累，又睡不著，認為酒已退了才會騎車去偵查隊上班。

蘇姓偵查佐在七堵派出所偵訊後，被送到偵查隊，昨天被依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢察官複訊後認為蘇男肇事後沒有逃逸，也立即通報相關單位救治及處理，無逃亡、串證之虞，訊後無保請回。

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