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88會館案檢評會約詢 黃錦秋稱吃飯都自帶名酒
警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋，被控邀約偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢檢察官王涂芝，赴郭開設的「八八會館」無償接受招待，遭移送檢評會評鑑。檢評會昨首度約詢黃錦秋，黃錦秋主張從沒去過會館，還強調平常出門吃飯會自備約翰走路藍牌名酒，無須被招待，說詞與王涂芝有極大出入。
檢評會上月先約詢王涂芝，調查她與黃錦秋赴「八八會館」過程，她秀出出手機截圖強調，自己是被黃錦秋找去續攤，郭哲敏落跑後，黃錦秋意圖引導她說謊，但遭她婉拒，如今卻被抹黑成縱放嫌犯，只能怪自己識人不明，慘遭自己人陷害。
據了解，黃錦秋昨天在檢評會滔滔不絕陳述兩個多小時，把郭哲敏落跑的責任全推給王涂芝，稱王涂芝因不想背上縱放的罪名，所以陷害她曾去過「八八會館」，她若出門與同事聚餐，都會自備卅五年的約翰走路藍牌好酒，何須接受無償招待。
王涂芝與黃錦秋曾共同在桃園地檢署服務，彼此有十年以上交情，原本情同姊妹，如今因「八八會館」案反目，雙方都指稱遭對方陷害。熟悉王涂芝的檢察官指出，王不可能縱放嫌犯，應是誤信他人受騙的受害者。
王涂芝因與警政署政風室合作偵辦「線上立破」偽造文書案，受邀參加政風室二○二○年一月十七日在極品軒餐廳尾牙，餐會結束後，黃錦秋邀請與會者續攤，原預定前往KTV，因無包廂，改往松勤路八十八號。
高檢署調查報告指出，王涂芝因信任黃錦秋始才會受邀至「八八會館」及「睿森銀樓」私人招待所，但這兩處所非一般公眾得出入，且未付費接受招待，難認無瑕疵。王涂芝事後配合協助調查，態度良好，並提供多項事證以還原事實，足證其自認坦蕩可接受檢驗，較黃錦秋情節顯然輕微。
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