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永康超商男店員墜樓命案 嫌犯刪除手機資料滅證裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康丁姓超商店墜樓命案，經檢方漏夜複訊，認曾姓、劉姓男子兩人涉私行拘禁因而致人於死罪嫌且湮滅證據或串證之虞，今天清晨向法院聲押禁見。台南地院下午召開羈押庭，法官訊後認兩人涉嫌重大外，曾等人共同刪除手機資料滅證，因而裁定羈押並禁止接見通信。

台南地院指出，經法官訊問，劉不否認有私行拘禁致死、傷害、強制等犯嫌，但否認違反槍砲彈藥刀械管制條例。曾不否認有私行拘禁、傷害、強制等犯嫌，惟否認有私行拘禁致死犯嫌。

台南地院認有被告供述及證人證詞，且有超商監視錄影畫面等證物可佐證，認二人涉嫌重大外，死者所受槍傷及墜樓的經過不明，仍有共犯尚未到案，又案發後劉等人共同刪除手機資料滅證，

台南地院指出，曾、劉2人所涉恐係最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，且有事實足認為被告2人均有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，檢察官聲請為有理由，被告2人均應予羈押並禁止接見通信。

丁男（右）生前最後身影曝光，他在電梯內站著不敢動，等到電梯到達13樓時，曾男搭上他的腰部示意，他則乖乖配合步出電梯。圖／讀者提供
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台南 超商 命案

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