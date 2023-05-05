永康超商男店員墜樓命案 嫌犯刪除手機資料滅證裁押

台南永康丁姓超商店墜樓命案，經檢方漏夜複訊，認曾姓、劉姓男子兩人涉私行拘禁因而致人於死罪嫌且湮滅證據或串證之虞，今天清晨向法院聲押禁見。台南地院下午召開羈押庭，法官訊後認兩人涉嫌重大外，曾等人共同刪除手機資料滅證，因而裁定羈押並禁止接見通信。

台南地院指出，經法官訊問，劉不否認有私行拘禁致死、傷害、強制等犯嫌，但否認違反槍砲彈藥刀械管制條例。曾不否認有私行拘禁、傷害、強制等犯嫌，惟否認有私行拘禁致死犯嫌。

台南地院認有被告供述及證人證詞，且有超商監視錄影畫面等證物可佐證，認二人涉嫌重大外，死者所受槍傷及墜樓的經過不明，仍有共犯尚未到案，又案發後劉等人共同刪除手機資料滅證，