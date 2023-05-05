被嫌敬酒態度不佳1刀奪人命 屏東男遭重判13年半、賠707萬

屏東市賴姓男子去年晚間與楊姓男子前往友人住處飲酒同樂，未料他不滿被楊男嫌敬酒態度不佳，雙方爆發口角衝突，他一氣之下取出隨身攜帶的折疊刀朝對方胸口刺入，導致楊男重傷不治，最高法院依殺人罪判他13年半徒刑全案定讞；死者父親再向賴男提起損害賠償訴訟，屏東地方法院判他須賠償707萬多元，可上訴。

21歲的賴姓男子去年3月晚間11點左右，與初次見面的32歲楊姓男子分頭至共同友人租屋處喝酒，席間楊男向賴男敬酒並自我介紹，他舉杯回敬同時頭撇一邊與別人說話，被楊男抱怨態度不佳，雙方產生第1次爭執。

經友人勸架後雙方稍緩，未料賴男趁楊男外出打電話時，將隨身攜帶的折疊刀放進褲子口袋，待死者10分鐘後進屋，兩人再爆發口角，賴男持刀朝其胸部刺去，造成楊男胸部深達9至10公分的穿刺傷，傷及左右心室，不治身亡。

賴男行凶後與吳姓友人駕車逃離，並將凶刀帶至高雄觀音山區一帶丟棄，事後返回高雄住處遭警方逮埔，檢方依殺人罪起訴。屏東地方法院一審依殺人罪判他12年徒刑，高雄高分院認為一審未考量他行兇力道猛烈，且被勸投案時，還回應友人「睡醒了再說」，可見毫無悔意，改重判13年半徒刑，最高法院今年3月駁回上訴，全案定讞。