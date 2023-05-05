被控涉足88會館...檢評會約談檢察官黃錦秋 黃自稱出門都帶藍牌

警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋，被控邀約偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及另間私人招待所，無償接受招待，遭移送檢察官評鑑委員會評鑑。檢評會今天首度約談黃錦秋說明，黃主張自己沒去過「88會館」，強調自己沒接受招待，而且出門吃飯都會自帶35年的約翰走路藍牌，其說詞與王涂芝有極大出入。

據了解，黃錦秋還把郭哲敏落跑的責任都推給王涂芝，王涂芝因為不想背上縱放的罪名，所以陷害她去過「88會館」。不過，熟悉王涂芝的檢察官指出，王涂芝的為人不可能縱放嫌犯，在「88會館」案中，王涂芝才是無辜受牽累的小白兔。

高檢署調查報告指出，王涂芝因與黃錦秋前曾共同在桃園地檢署服務，有10年交情，信任黃錦秋始受邀至「88會館」及「睿森銀樓」地下室私人招待所，但這兩處所非一般公眾得出入，且未付費接受招待，難認無瑕疵。

王涂芝事後配合協助調查，態度良好，並提供多項事證以還原事實，足證其自認坦蕩可接受檢驗，相較黃錦秋，情節顯然輕微。

王涂芝因前與內政部警政署政風室有合作偵辦「線上立破」偽造文書案，2019年12月30日受邀參加政風室2020年1月17日在極品軒餐廳尾牙。餐會結束後，黃錦秋邀請與會者續攤唱歌，步行前往原預定的「中華錢櫃」KTV。

經政風室人員告知「中華錢櫃」無包廂，要改往「板橋錢櫃」616包廂，一群人在中華錢櫃KTV前站立等車，刑事局前副局長黃建榮稱改前往信義區歡唱，遂分批搭車前往，王涂芝於車上詢問實際唱歌地址後，將地址「松勤路88號」傳送給友人，請友人於唱歌結束後至該址接返，王涂芝晚間11時21分許離開。

當日進入郭哲敏（綽號小明）有「88會館」者，有黃建榮、黃錦秋、王涂芝、李家豪、岳朱慶、黃瑜芬、陳聖育、鄭建國、王郁茹等9人，當日無場所經理或業者進入，續攤唱歌無人付費，由「88會館」無償招待上開人員。

檢評會調查後將由全體委員無記名投票，若認有懲戒必要，報請法務部移送職務法庭或監察院。

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