女童遭凌虐死狀慘...可惡男狠餵毒埋屍 更一審判17年半

南投男子陳威嘉照顧彭姓女友3歲女兒時，常以尿褲子、說謊就痛毆到頭骨折，甚至餵FM2、安毒致死後埋屍，一審依殺人罪判無期，二審改依毒品、過失致死判15年5月，經最高法院撤銷發回，更一審痛斥陳另女童飽受凌虐「恐至死亡時仍不明所以」，撤銷改依虐童致死罪判17年6月，仍可上訴。

一審南投地院指出，陳威嘉2020年2月和女童獨處打到她頭骨折、腦出血，5月又拿針纏黏竹筷製成尖狀物戳刺她大腿，還以木板、鐵製鞋拔痛毆，又命她造拱橋等方式凌虐，甚至餵食安非他命、FM2造成女童6月7日毒發死亡。

但陳找女童生母彭女、蔡姓友人將遺體用棉被、塑膠袋包裹帶到南投名間鄉下掩埋棄屍，同年9月3日女童生日當天警方查獲開挖發現；一審認定，陳朝女童餵毒具殺人不確定故意，依妨害幼童發育、成年人故意對兒童犯殺人罪及棄屍，判他無期徒刑。

陳男、檢方均上訴，台中高分院二審僅維持遺棄屍體罪部分，被訴妨害幼童發育罪嫌，認為陳各次傷害女童時間有間隔，不具持續性，行為樣態也非凌辱虐待等非人道待遇，不構成妨害幼童發育罪。

二審認為，陳雖體罰、傷害女童，但也會照顧生活所需非一昧責打「難認主觀上有殺害女童的動機」，且化驗僅能判斷體內有無毒物，無法定量檢測數值，不能判斷女童遭餵食FM2數量為何，難以女童因FM2累積過量死亡，就認陳有殺人不確定故意。

二審改依成年人以非法方法使未成年施用第二第三級毒品罪、過失致人於死罪及遺棄屍體罪，一共判陳15年5月，上訴經最高法院撤銷發回。

台中高分院更一審審酌，女童頭髮雖有驗出安非他命但肝臟組織沒檢出，無法證明女童死亡前7至10天有遭餵食或強迫吸食安非他命，安毒應非造成其死亡原因，陳也否認殺人犯意，檢方證據也難認陳有殺人不確定故意。

更一審指出，檢方上訴雖認為陳所為已達最嚴重犯罪程度「求其生而不得」，求處死刑，但陳應是犯刑法第286條第3項凌虐致人於死，法定刑為無期、10年以上徒刑。

更一審認為，陳讓稚齡女童飽受凌虐之苦，又另其暴露吸食安毒環境中、餵食FM2終致死，尤其女童年幼，恐至死亡時仍不明所以，陳起初還捏造女童溺斃誤導，撤銷改依對於未滿18歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪，判他17年6月。

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