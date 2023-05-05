26年前一兵被控搶奪入獄同夥卻無罪？憲法法庭讓他可再審

26年前一兵王瑞豐被控和陳姓男子騎車搶奪民女，陳無罪，但國防部高等軍事法院高雄分院判王5年徒刑，高雄高分院駁回他的上訴定讞。全案形成兩人一人被普通法院認定無罪，一人被軍事法院判無罪；王針對軍事法院和高雄高分院的判決適用1999年10月2日修正公布的軍事審判法第181條第5項規定違憲，聲請釋憲。憲法法庭今宣判，認定相關條文未違憲，但王可向高雄高分院聲請再審。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，王瑞豐可以向高雄高分院聲請再審的再審事由有二。第一，此號判決理由創設的再審事由「共同正犯之數人分別繫屬於普通法院及軍事法院審判，就同一犯罪事實有無，分別受普通法院無罪判決及軍事法院有罪判決確定者，若其主要之證據相同，受軍事法院判決有罪之受判決人，自得以此為再審事由，聲請再審」。

第二，依軍事審判法第237條第1項第2款但書規定適用刑事訴訟法第420條第1項第6款「有罪之判決確定後，有下列情形之一者，為受判決人之利益，得聲請再審：六、因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。」

王瑞豐1997年5月18日休假，被控晚間和陳姓友人騎機車在高雄鳳山搶奪洪姓母女放在機車前置物籃內的黑色皮包，得手後加速逃逸。被害人騎車追趕並記下機車車牌，隨即報警，警方當晚10點多循線查獲王，將他移送南部地區海岸巡防司令部偵辦。

該部初審判王6年3月徒刑，王聲請覆判，海岸巡防司令部撤銷發回更審，後來因軍事審判法於1999年修正，移由國防部南部地方軍事法院審理。王後來被依共同搶奪財物罪判刑5年，他上訴國防部高等軍事法院高雄分院雖撤銷改判，但仍判5年刑；王上訴高雄高分院，高雄高分院以上訴不合程式駁回定讞。

但同案陳姓被告因非軍人，由普通法院審理，高雄地院雖依搶奪罪判他1年徒刑，但經上訴後，獲判無罪確定。法院認為，被害人僅憑背影，如何指認搶犯？且深綠色的機車也與證人證稱的黑色機車顏色不同，且王瑞豐當時在外島當兵、返台休假，頭髮應不長，但被害人警詢時說歹徒都留頭髮，特徵並不一樣。此外，陳也通過測謊，陳、王都沒有違警資料，突然犯搶案也不太合理。

王瑞豐認為同一個事實，軍事法院確定終於判決判他有罪，和陳的無罪判決如雲泥，違反公平正義、造成冤抑，且他僅能就軍事法院判決違背法令部分，不能就事實認定錯誤部分上訴至高等法院，主張規定違憲，且認為司法院釋字第436號解釋應予補充。

憲法法庭認為，1999年10月2日修正公布的軍事審判法第181條第5項規定「被告不服高等軍事法院宣告有期徒刑之上訴判決者，得以判決違背法令為理由，向高等法院提起上訴。」並未違憲。憲法法庭指出，軍事審判法涉及同具人民地位受審判的軍人，應同享受憲法第16條保障的訴訟權等，已經釋字第436號解釋釋示在案。

爭議的條文雖僅規定被告得以判決違背法令為由，上訴於高等法院，而未規定得以事實認定錯誤為由上訴，這屬審級救濟制度的規劃設計範疇，屬立法形成範圍。