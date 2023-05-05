快訊

日本石川縣規模6.3地震…無人島被搖到「沙塵瀰漫」 觀光客當場看傻

玩台灣29天花13萬！她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

郭台銘宣布辦四場大造勢 下周五踩侯友宜大本營「希望代表藍出戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

26年前一兵被控搶奪入獄同夥卻無罪？憲法法庭讓他可再審

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

26年前一兵王瑞豐被控和陳姓男子騎車搶奪民女，陳無罪，但國防部高等軍事法院高雄分院判王5年徒刑，高雄高分院駁回他的上訴定讞。全案形成兩人一人被普通法院認定無罪，一人被軍事法院判無罪；王針對軍事法院和高雄高分院的判決適用1999年10月2日修正公布的軍事審判法第181條第5項規定違憲，聲請釋憲。憲法法庭今宣判，認定相關條文未違憲，但王可向高雄高分院聲請再審。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，王瑞豐可以向高雄高分院聲請再審的再審事由有二。第一，此號判決理由創設的再審事由「共同正犯之數人分別繫屬於普通法院及軍事法院審判，就同一犯罪事實有無，分別受普通法院無罪判決及軍事法院有罪判決確定者，若其主要之證據相同，受軍事法院判決有罪之受判決人，自得以此為再審事由，聲請再審」。

第二，依軍事審判法第237條第1項第2款但書規定適用刑事訴訟法第420條第1項第6款「有罪之判決確定後，有下列情形之一者，為受判決人之利益，得聲請再審：六、因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。」

王瑞豐1997年5月18日休假，被控晚間和陳姓友人騎機車在高雄鳳山搶奪洪姓母女放在機車前置物籃內的黑色皮包，得手後加速逃逸。被害人騎車追趕並記下機車車牌，隨即報警，警方當晚10點多循線查獲王，將他移送南部地區海岸巡防司令部偵辦。

該部初審判王6年3月徒刑，王聲請覆判，海岸巡防司令部撤銷發回更審，後來因軍事審判法於1999年修正，移由國防部南部地方軍事法院審理。王後來被依共同搶奪財物罪判刑5年，他上訴國防部高等軍事法院高雄分院雖撤銷改判，但仍判5年刑；王上訴高雄高分院，高雄高分院以上訴不合程式駁回定讞。

但同案陳姓被告因非軍人，由普通法院審理，高雄地院雖依搶奪罪判他1年徒刑，但經上訴後，獲判無罪確定。法院認為，被害人僅憑背影，如何指認搶犯？且深綠色的機車也與證人證稱的黑色機車顏色不同，且王瑞豐當時在外島當兵、返台休假，頭髮應不長，但被害人警詢時說歹徒都留頭髮，特徵並不一樣。此外，陳也通過測謊，陳、王都沒有違警資料，突然犯搶案也不太合理。

王瑞豐認為同一個事實，軍事法院確定終於判決判他有罪，和陳的無罪判決如雲泥，違反公平正義、造成冤抑，且他僅能就軍事法院判決違背法令部分，不能就事實認定錯誤部分上訴至高等法院，主張規定違憲，且認為司法院釋字第436號解釋應予補充。

憲法法庭認為，1999年10月2日修正公布的軍事審判法第181條第5項規定「被告不服高等軍事法院宣告有期徒刑之上訴判決者，得以判決違背法令為理由，向高等法院提起上訴。」並未違憲。憲法法庭指出，軍事審判法涉及同具人民地位受審判的軍人，應同享受憲法第16條保障的訴訟權等，已經釋字第436號解釋釋示在案。

爭議的條文雖僅規定被告得以判決違背法令為由，上訴於高等法院，而未規定得以事實認定錯誤為由上訴，這屬審級救濟制度的規劃設計範疇，屬立法形成範圍。

裁判的瑕疵，分為事實認定、違背法令兩種，刑事確定終局判決的事實認定瑕疵，救濟程序為再審；違背法令部分則為非常上訴。針對王瑞豐的狀況，憲法法庭認為一般人也會起疑，對軍事法院有罪確定判決所聲請的再審，應直接開啟再審程序，不受刑事訴訟法第420條第1項第6款仍須符合「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪…之判決者」要件拘束，才能避免冤抑。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟（左）與司法院發言人張永宏說明軍法判決特別救濟案。記者王宏舜／攝影
憲法法庭書記廳廳長許辰舟（左）與司法院發言人張永宏說明軍法判決特別救濟案。記者王宏舜／攝影

憲法法庭 國防部 刑事訴訟

延伸閱讀

男童公園摔傷父母告國賠 林園區公所判賠19萬定讞

判決違背法令也不能上訴？刑事訴訟金字塔草案葬送人民權利

女童、少女拍裸照換遊戲寶物 大學生上訴仍判4年10月刑

「你不過是法務部長又不是法律！」 王鴻薇質疑蔡清祥執行廢死

相關新聞

阿扁家又一人獲釋！趙玉柱獲准假釋

前總統陳水扁親家趙玉柱捲入台開公司內線交易案，台灣高等法院更五審判他4年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。趙玉柱另犯侵占罪被判...

國民法官裁定抗告襲來 法官分析司法體系如何接招

國民法官制度開展後，各地已經陸續有案件進行中，而國民法官制度是以地方法院的一審為主，無疑改變了過往全由職業法官審理刑事案件風貌。

26年前一兵被控搶奪入獄同夥卻無罪？憲法法庭讓他可再審

26年前一兵王瑞豐被控和陳姓男子騎車搶奪民女，陳無罪，但國防部高等軍事法院高雄分院判王5年徒刑，高雄高分院駁回他的上訴定...

獨／有內情？桃園女剛買車卻不能上路 台中監理所說話了

桃園徐姓女子去年10月在拍賣市場標到一輛二手車，原本開心上路，但一個月後收到罰單，才知前車主因超速違規，車子被吊扣牌照無...

周刊踢爆台積電前高管涉詐一度判賠 新北檢今調查證實起訴主嫌

男子張益誠2017年被周刊踢爆自稱任職工研院，以技術移轉、買設備等名義向兩岸多名民眾行騙，還找來在工研院任職的好友吳春富...

被控涉足88會館...檢評會約談檢察官黃錦秋 黃自稱出門都帶藍牌

警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋，被控邀約偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦