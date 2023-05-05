長期收殯葬業紅包！新北五股區公所被爆收賄 民政科僱員遭收押禁見

新北市五股區公所爆收賄案，民政科一名負責管理殯葬業務的翁姓約聘僱員以每次2千元至3千元不等價格收受殯葬業者賄賂，新北地檢署昨天指揮調查局搜索，帶回翁姓約聘雇與紀姓殯葬業者等五人，檢方複訊後向法院聲押翁、紀兩人獲准，全案朝貪汙治罪條例、詐欺、竊占等方向偵辦中。

檢調調查，翁姓雇員涉嫌自2015年起，以每次2000元至3000元不等價格，向殯葬業者收受紅包，方便殯葬業者處理相關事宜。檢調另外發現，殯葬業者還竊占國有地，向欲辦理土葬的民眾稱土地是私有地，可以進行土葬，讓民眾不疑有他，請殯葬業者協助下葬。