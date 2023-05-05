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長期收殯葬業紅包！新北五股區公所被爆收賄 民政科僱員遭收押禁見
新北市五股區公所爆收賄案，民政科一名負責管理殯葬業務的翁姓約聘僱員以每次2千元至3千元不等價格收受殯葬業者賄賂，新北地檢署昨天指揮調查局搜索，帶回翁姓約聘雇與紀姓殯葬業者等五人，檢方複訊後向法院聲押翁、紀兩人獲准，全案朝貪汙治罪條例、詐欺、竊占等方向偵辦中。
檢調調查，翁姓雇員涉嫌自2015年起，以每次2000元至3000元不等價格，向殯葬業者收受紅包，方便殯葬業者處理相關事宜。檢調另外發現，殯葬業者還竊占國有地，向欲辦理土葬的民眾稱土地是私有地，可以進行土葬，讓民眾不疑有他，請殯葬業者協助下葬。
新北地檢署黑金組檢察官李宗翰昨天指揮調查局兵分八路搜索五股區所、殯葬業者辦公處所等地，帶回翁姓約聘雇員、紀姓殯葬業者等5名被告、5名證人，複訊後向翁、紀兩人聲請收押禁見裁准，全案朝貪汙治罪條例、詐欺、竊占等方向偵辦中。
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