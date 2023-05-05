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6歲童遭公園搖搖椅夾傷頭判賠 父母照顧不周也需負責

聯合報／ 記者林保光王昭月／高雄即時報導

高雄6歲男童在公園玩不慎滑倒，捲入圓型搖搖椅底部造成頭部受傷，家屬控設計有疏失，請求國賠322萬元，高等法院高雄分院則認定家屬也應負7成責任，判林園區公所賠償19萬元定讞，市府養工處表示，目前市內公園遊憩設施都檢驗合格，不合格的已移除改善，使用上不會有安全疑慮

針對公園搖椅傷人事件 ，高市工務局表示，高市公園遊憩設施都經檢驗合格才開放使用，完全符合國家安全規範。不合格或損害的部分都已移除改善。數年前發生的大型圓型搖椅傷及男童一事，經邀里民勘查取得共識後，已經拆除。少數公園搖椅因里民有使用需求，也進行焊接固定，使用上不會有安全疑慮。

6歲男童2019年1月19日在林園區綠色風華公園玩耍，滑入圓形搖椅底部，送醫檢出腦部出血，家屬要求林園區公所賠償醫藥費及精神撫慰金計322萬元。林園區公所指搖椅主要供里民休憩使用非供兒童遊樂，所以不用設置警告標誌。但男童不當使用搖椅，父母也放任小孩在外遊玩，也應負過失責任。

一、二審法官認為，搖椅雖不是兒童遊戲設備，但未排除2歲到12歲兒童使用，區公所未積極防止危險或損害發生，管理有缺失，須負醫藥費、看護費和精神撫慰金等共76萬元。不過男童父母未善盡保護責任，同樣要負7成過失責任，因此最後判區公所僅須賠19萬8千元，不得上訴。

高雄6歲男童在公園玩不慎滑倒，捲入圓型搖搖椅底部造成頭部受傷，家屬請求國賠322萬元。（示意圖，此為非肇事椅子） 圖／讀者提供
高雄6歲男童在公園玩不慎滑倒，捲入圓型搖搖椅底部造成頭部受傷，家屬請求國賠322萬元。（示意圖，此為非肇事椅子） 圖／讀者提供

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