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選前衝突互毆 當落選不同陣營3人 嘉檢均依傷害罪起訴
嘉義縣去年底太保市長選舉前，綠營提名候選人戴光宗支持者陳姓男子，與挺退黨參選的候選人鄭淑芬前省諮議員黃文峯及另名陳姓男子，爆發衝突互毆，雙方互控傷害譴責暴力，嘉檢經5個多月調查偵辦，今天依傷害罪將3人統統起訴，另黃文峯等3人被控涉及違反選罷法，不起訴處分。
太保市長選舉結果，鄭淑分當選，戴光宗落選，轉任嘉縣工策會總幹事；檢方說，戴光宗支持者陳姓男子，2021年妨害風化易科罰金執行完畢。黃文峯與另名陳姓男子是鄭淑分支持者，去年11月24日凌晨1點，陪太保市長黃榮利到水上警分局太保分駐所製作筆錄，因認陳姓男子在隔壁太保戶政事務所前花圃旁偷攝錄，趨前阻止。
陳男為護住持有攝錄器材，持攝錄器材朝黃文峯手部攻擊，黃文峯與陳男徒手攻擊追打陳男，雙方肢體衝突，黃文峯右側手部挫傷傷害，陳男頸上肢擦挫傷及左手指鈍挫傷；陳男也受鼻開放性傷口1公分、頭部鈍傷、肩膀挫傷及手肘擦傷等傷害、雙方互控傷害。
檢察官調查驗傷單、監視器畫面等證物及人證，黃文峯與2名陳姓男子犯刑法傷害罪嫌。黃文峯與陳男有犯意聯絡、行為分擔，請依共同正犯論處；另名陳男有前科，再犯傷害為累犯，建請法院參照大法官會議解釋，審酌是否依刑法規定加重其刑。
黃文峯與2名陳男另涉違反公職人員選舉罷免法，意圖使候選人當選或不當選，檢方認定被告3人因政治立場不同，驟然發生肢體衝突，並無散布謠言或傳播不實情事，未違反選罷法。
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