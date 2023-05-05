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男童公園摔傷父母告國賠 林園區公所判賠19萬定讞

中央社／ 高雄5日電

高雄一名6歲男童不慎在公園搖椅摔倒，顱內出血重傷送醫。男童父母請求國賠322多萬。高雄地院認為林園區公所未盡管理警告責任判賠醫藥費3成19萬，高雄高分院駁回上訴定讞。

高雄地方法院審理時，認為搖椅雖然不是兒童遊戲設施，但區公所也沒有禁止2到12歲兒童使用，管理上確實有疏失；且男童父母也放任小孩去公園，未盡保護義務，因此父母反而應對孩子受傷負7成責任，據此判決區公所應賠償男童3成醫藥費，約新台幣19萬多元。案經上訴至台灣高等法院高雄分院，二審認為原審認事用法無誤，駁回上訴，全案定讞。

高雄高分院判決指出，6歲男童民國108年1月19日下午跟家人前往高雄林園區綠色風華公園遊玩，但卻因滑倒夾入搖椅底部，造成嚴重頭部外傷跟骨折、挫傷等傷勢，甚至還罹患創傷後症候群。男童父母心疼傷勢，據此提出國賠。

男童父母提告指出，管理單位林園區公所沒在搖椅底部設置防護鋪面，且水泥地跟草地有高低差，易使人跌倒，周邊也沒禁止2到12歲人員使用的警告標語，區公所設置跟管理部分顯然有疏失，據此提告求償新台幣322萬餘元。

區公所則抗辯，這座搖椅是設置給民眾休憩用，並非供兒童作為遊樂設施，自然不需要設置警告標誌，且搖椅是供民眾乘坐休憩，僅能微微前後穩定擺動，是男童自己沒有注意路況奔跑跌倒，加上一起出去的兒童不當使用搖椅擺盪，男童才會被搖椅夾傷，區公所並無過失責任。

國賠

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