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無照保母凌虐女嬰腦傷雙眼失明 她事後崩潰發現...丈夫偷吃嘿咻小三

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一對無照保母夫婦激烈搖晃3月大女嬰害腦傷惡化雙眼失明、發展遲緩，一審判保母6年徒刑、丈夫無罪；然而，保母指控丈夫搞外遇，多次和小三嘿咻，小三還傳訊「愛了一個不能公開愛的男人」，她向小三求償120萬元，台北地方法院判小三應賠償40萬元，可上訴。

保母指控丈夫2021年4月底至去年3月底和小三交往，常常吃飯、出遊、多次發生性行為，丈夫甚至資助小三金錢，認為小三侵害配偶權，求償120萬元。

小三指出，男方欺騙她已經離婚，且雙方以結婚為前提交往，男方也稱呼她為「老婆」，承諾要和她共組家庭，直到2021年11月間接獲正宮的電話，她才驚覺受騙而和男方分手，事後男方多次傳訊要求復合，皆被她拒絕，請求法院駁回訴訟。

台北地院根據雙方對話紀錄，小三曾說「你回去陪老婆，好好培養」、「不希望影響你的家庭」、「可是我卻偏偏愛了一個不能公開愛的男人」、「好糾結，但又好喜歡這種感覺」、「我既然選擇了就不會後悔，你還有婚姻存在」，認定小三知悉男方已婚身分。

再者，保母丈夫出庭作證坦承兩人有牽手、擁抱、多次發生性行為，且小三也不否認雙方交往，法院認定小三侵害配偶權，審酌一切情狀判小三應賠償40萬元。

保母夫婦2019年全天候替友人照顧3月大的女嬰，涉嫌激烈搖晃或一次性撞擊女嬰頭部造成腦傷，經醫院開刀治療，至今已4歲的女童仍腦部萎縮、雙眼失明、發展遲緩等，一審依成年人故意對兒童犯重傷害罪判保母6年徒刑，另未有證據顯示丈夫默許或同意傷害女嬰，獲判無罪。

示意圖／ingimage
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保母 丈夫

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