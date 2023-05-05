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1家4口國道飛來橫禍釀1死 脫輪曳引車司機車主判刑
高雄郭姓男子1家4口2年前出遊，卻在國道1號飛來橫禍，遭曳引車板台脫落的車輪擊中，郭妻死亡。曳引車司機和板台車主未與郭家和解，高雄地方法院依過失致死罪，判黃姓司機8月徒刑、板台車主10月徒刑。全案可上訴。
判決指出，2021年2月27日，郭姓男子趁228連續假日，開休旅車載妻女等4口人，經國道1號南下364.3公里處，突然對向由黃姓男子駕駛的曳引車，因板台右後方2顆車輪煞車鼓螺絲斷裂，輪胎脫落，其中1顆車輪往南向車道噴飛，砸中郭駕駛的休旅車，郭妻坐右前座首當其衝，頭顱破裂，當場死亡，郭與後座的女兒頭部受傷。
經查，這輛曳引車拖車頭主是黃姓司機，掉落車輪的板台實際所有人是岩姓男子，雙方相互支援裝運貨櫃，合作2、3年，
合議庭認為，岩姓男子是板台所有人，除了依規定接受車輛檢驗外，應依原廠規定時間保養檢查，以免黃姓司機開車運送時侵害他人，而黃姓司機使用板台也2、3年，熟悉板台車輪及車輛機件狀況，行駛高速公路前，應妥為檢查板台，認為這次板台車輪脫落，造成郭家1死2傷，2人均疏未注意，岩、黃2人都有疏失責任。
法官衡量，岩始終否認犯行，未能正視自己的疏失，沒悔悟之心，黃姓司機坦承犯行，但2人迄今未與郭家和解，也沒賠償郭家損失，判岩、黃2人有罪。
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