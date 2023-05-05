拉法葉案犯罪所得孳息怎沒收 檢辯槓上 更二審728宣判

特偵組（已廢除）聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，最高法院已裁准4億多美元，但對部分孳息計算仍發回台灣高等法院。高院更二審今辯論終結，汪家律師堅持犯罪行為要以刑事確定判決為準，不能擴大到未經判決有罪部分，檢辯數度交鋒。

今年2月列支敦斯登將凍結的1100萬美元匯入台北地檢署帳戶，是第一筆追回的款項。但汪家律師徐履冰則指檢方認為應沒收在列國的2200萬美元，結果實際上列支敦斯登和我國「對半分」，我國只拿到1100萬美元，法務部還高調宣揚戰果，他質疑這是最好的處理方式嗎？

本案源於汪傳浦與海軍前上校郭力恆等自1991年起，因拉艦案取得鉅額回扣，郭被以收取回扣罪論處判決確定。汪2009年5月8日遭台北地院通緝，滯留海外，2015年1月20日死亡，北院公訴不受理。2016年7月1日沒收制度施行後，才能就汪的犯罪所得審理。北院認為，汪傳浦將收取的佣金匯至葉秀貞、4名兒女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲和汪家家族所開設的「EUROMAX」、「SABLEMAN」、「LUXMORE」海外公司可動用的帳戶；法院以這些款項是因汪傳浦違法無償取得，應予沒收。

汪的海外帳戶大部分集中在瑞士、列支敦斯登和盧森堡3國，律師徐履冰在3月17日開庭時表示，檢方在瑞士、列國執行的結果，對檢、辯不見得有好處，而盧森堡部分，當地法院對我國有關沒收可溯及既往的見解有意見，因時空條件不一樣了，當事人希望能與檢方再討論，找出解決爭議的方法。

檢方提出甲、乙、丙3方案，其中甲案是原先就提出、有計算基礎，丙案則是依照更一審法院的計算方式，報酬率依凍結時市場平均報酬率計算。因甲案（僅能算出部分，因此金額較丙案少）、丙案有裁量基礎，今天開庭時，檢方仍認為採甲、丙案無意見。

公訴件察官透過投影洋洋灑灑介紹為何應沒收間接利得，並指汪家人帳戶有孳息、信託投資股利、債券利息，扣押前帳戶本金確有間接利得產生。檢方並指最高法院確定判決沒收本金4億8719萬美元，汪家人未履行歸還犯罪所得佣金義務，仍在海外保有犯罪所得、持續收孳息，並指因部分計算有困難，要用估算的，請合議庭駁回8人抗告。