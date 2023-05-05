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男粉絲斗內400萬求交往遭拒 前JKF女郎挨告不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名陳姓男子迷戀身材火辣的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），心疼賈女經常抱怨經濟拮据且有意交往，前後透過直播斗內或現金交付等方式，砸了400萬在賈女身上，最後仍遭賈女拒絕，陳男於是跟蹤女方並爆發拉扯衝突。後來陳男不滿賈女在IG上所言提告妨害名譽，台北地檢署認定雙方確有種種衝突在先，今處分不起訴。

號稱用有E罩杯好身材的賈女，近來官司不斷。上月她因去年10月接受許姓男子以3萬元報酬擔任外拍模特兒並發生性關係，不料竟放鳥男方遭告詐欺獲不起訴；2019年與另名直播主爆發網購LV精品包糾紛鬧上法院；2021年11月，又遭警盤查搜出毒咖啡包遭JFK除名。

陳男指控，雙方係於賈曈曈先前擔任直播主時認識，賈女假裝有意交往，再以繳房租、償債、工作解約各種名義，向他索取400餘萬。為了因應這些龐大開銷，陳男自稱連祖產都被他拿去賣地籌錢，但賈女依然不願與他交往，陳男於是對賈女提告詐欺，後來也獲不起訴。

後來賈女在個人IG上否認自己利用愛情或結婚詐騙陳男錢財，還說男方為了追求她，曾躲在她家門口好幾天，陳男為此不滿再度提告妨害名譽。

檢方查出，2021年12月2日，陳男曾在賈女住處巷口，自後方勾住賈女脖子，雙方一陣拉扯，女方被推倒在地毆打；此外陳男也曾用高爾夫球桿砸毀女方住處窗戶和大門，分別被依傷害及毀損罪起訴。檢察官據此認為，賈女IG所言尚屬有據，將賈女不起訴。

前JKF女郎賈瞳瞳接受陳姓男粉絲斗內400萬後，仍拒絕與對方交往，衍生出後續不少官司。圖／翻攝IG曈曈 tone tone
前JKF女郎賈瞳瞳接受陳姓男粉絲斗內400萬後，仍拒絕與對方交往，衍生出後續不少官司。圖／翻攝IG曈曈 tone tone

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