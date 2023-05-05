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澎檢查辦議員詐領助理費 當庭逮捕議員聲押獲准

聯合報／ 記者林保光／即時報導

澎湖地檢署追查國民黨籍澎湖縣議員歐中概涉詐領助理費，原本諭知歐夫婦交保，不過，今天澎檢發出新聞稿，指歐夫婦及助理等3人涉貪汙治罪條例等罪，昨天開庭時當庭逮捕3人，並聲押歐中慨夫婦獲准。

澎檢今天表示，3月下旬，澎檢檢察官黃政德偵辦澎湖縣議員歐中慨等人涉嫌詐領議員助理費，原經法院諭知歐中慨夫妻分別100萬元、80萬元交保，但專案團隊持續追查，昨天再度傳訊歐中慨夫妻及蘇姓助理。

檢察官訊問完畢後，認為歐中慨夫妻等和蘇姓助理等3人在「關鍵情節」上，前後供述有重大出入，且說詞與相關人證、物證均有不符，認為他們涉犯貪汙治罪條例，利用職務上機會詐取財物罪、刑法偽造文書罪，嫌疑重大，且3人有勾串事實與勾串證人之虞，昨天當庭逮捕。

檢方聲押歐姓夫妻及助理等3人，澎湖地方法院昨晚裁定歐中慨夫妻羈押禁見，蘇姓助理請回。

國民黨澎湖縣議員歐中慨。本報資料照
國民黨澎湖縣議員歐中慨。本報資料照

澎湖縣 貪汙

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