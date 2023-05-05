二手車剛過戶竟無法上路 二手車行揭可疑漏洞

桃園一名徐姓女子去年10月買二手車代步，未料因前車主超速違規，車子被吊扣牌照無法上路，興訟要求撤銷裁罰也無效。事件引起網友熱議，認為前車主的過錯不應該由新車主扛，桃園地院判決則指法規用意是在避免有心人以轉移車輛所有權及變換號牌方式規避扣牌處分，杜絕違規者存有僥倖心態。

徐女訴訟在網路引起熱議，有民眾認為「明顯就是政府鴕鳥心態，應該嚴格規範原車主賣出行為，而不是要新車主自行民事訴訟」，也有人好奇問「換牌、過戶時不是都會查是否有違規欠稅」等語。

桃園監理站解釋，民眾在辦理車輛過戶、領牌或換牌時，監理單位都會清查車輛有無欠稅、欠費、抵押設定及吊扣牌照等情。如果是扣牌中的車輛要過戶，會要求原車主與新車主簽立過戶切結書，代表新車主知道車子目前狀況且仍願意過戶。如果車輛有積欠稅費或罰款未繳清，電腦系統會自動鎖住車輛，無法辦理過戶或換牌。

二手車業者「小彭」表示，一般中古車行買賣時也會查清楚車子有無扣牌、欠稅等問題，徐女遇到的狀況可能原因有二，一是遇到信用不好的車商，二是裁罰與買賣的時間差造成車商在不清楚違規狀況將車賣出去。

小彭表示，中古車商在收購車輛時，通常會付費向監理系統查詢違規及積欠稅費情況，在買賣或送交拍賣市場時都會註記清楚，但徐女的車輛是去年7月違規、8月警方告發、10月拍賣過戶、11月被監理單位裁罰，如果前車主早在警方告發前就將車子賣掉，車商確實有可能因為收車當下未發現，收車之後未持續追蹤，在未察覺違規的情況下把車賣掉。