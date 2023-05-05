快訊

好市多進口「A肝莓」 高市衛生局重罰750萬

聖嬰發展年！鄭明典：颱風生成位置離台更遠「希望梅雨存多一點」

不留遺產…年花50萬退休金需多少？ 專家算出這數字

二手車剛過戶竟無法上路 二手車行揭可疑漏洞

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名徐姓女子去年10月買二手車代步，未料因前車主超速違規，車子被吊扣牌照無法上路，興訟要求撤銷裁罰也無效。事件引起網友熱議，認為前車主的過錯不應該由新車主扛，桃園地院判決則指法規用意是在避免有心人以轉移車輛所有權及變換號牌方式規避扣牌處分，杜絕違規者存有僥倖心態。

徐女訴訟在網路引起熱議，有民眾認為「明顯就是政府鴕鳥心態，應該嚴格規範原車主賣出行為，而不是要新車主自行民事訴訟」，也有人好奇問「換牌、過戶時不是都會查是否有違規欠稅」等語。

桃園監理站解釋，民眾在辦理車輛過戶、領牌或換牌時，監理單位都會清查車輛有無欠稅、欠費、抵押設定及吊扣牌照等情。如果是扣牌中的車輛要過戶，會要求原車主與新車主簽立過戶切結書，代表新車主知道車子目前狀況且仍願意過戶。如果車輛有積欠稅費或罰款未繳清，電腦系統會自動鎖住車輛，無法辦理過戶或換牌。

二手車業者「小彭」表示，一般中古車行買賣時也會查清楚車子有無扣牌、欠稅等問題，徐女遇到的狀況可能原因有二，一是遇到信用不好的車商，二是裁罰與買賣的時間差造成車商在不清楚違規狀況將車賣出去。

小彭表示，中古車商在收購車輛時，通常會付費向監理系統查詢違規及積欠稅費情況，在買賣或送交拍賣市場時都會註記清楚，但徐女的車輛是去年7月違規、8月警方告發、10月拍賣過戶、11月被監理單位裁罰，如果前車主早在警方告發前就將車子賣掉，車商確實有可能因為收車當下未發現，收車之後未持續追蹤，在未察覺違規的情況下把車賣掉。

小彭建議，徐女的車子從去年11月被吊扣牌照半年，雖然官司打輸，但車子吊扣時間也應該屆滿，如果車子沒有其他問題，不妨繼續開，另與車商或前車主討論相關賠償。

徐姓女子在拍賣市場開心標到二手車，因前車主違規被吊扣牌照不能上路，令她不服，但法院認定裁罰無誤（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
徐姓女子在拍賣市場開心標到二手車，因前車主違規被吊扣牌照不能上路，令她不服，但法院認定裁罰無誤（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影

車主 中古車

延伸閱讀

女開心買車卻不能上路 竟是前車主違規舊帳算她頭上

詐團搏命賺！買8輛二手雙B自撞電線桿詐保1千萬

賣命詐財！購買8輛二手車投保 自撞詐得千萬元保險金

防多年壽險因欠稅遭強制執行　加拿大僑胞急飛台繳稅

相關新聞

前桃園副縣長葉世文詐領12萬元特別費 辯「下屬害的」判關8年半定讞

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐領特別費12萬餘元，最高法院依3個...

馬祖岸巡罐頭貪汙案 士檢第2波搜索再聲押1上士

馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏與其部屬，日前遭檢舉涉嫌侵占岸巡伙食罐頭，從馬祖運到台灣，士林地檢署上月指揮廉政署搜索查扣部分...

台、日20電視台遭侵權18億 檢警破「盜版中的盜版」APP

宜蘭林姓男子和3名同夥利用業餘時開發盜版APP，從非發電視盒截取訊號對外販售手法猶如「盜版中的盜版」，包括國內15家、日...

二手車剛過戶竟無法上路 二手車行揭可疑漏洞

桃園一名徐姓女子去年10月買二手車代步，未料因前車主超速違規，車子被吊扣牌照無法上路，興訟要求撤銷裁罰也無效。事件引起網...

「印股票換鈔票」詐3.5億　丰偉環保董事長7人起訴

丰偉環保科技實際負責人許勝州，涉嫌以公司不實的營運及投資計畫，標榜可「股票換鈔票」，對外招攬民眾投資，自2020年起藉此...

女開心買車卻不能上路 竟是前車主違規舊帳算她頭上

桃園一名徐姓女子去年10月在拍賣市場標到一輛二手車，原本開心上路，但一個月後收到罰單，車子因前車主嚴重超速要吊扣牌照半年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦