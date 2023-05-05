「印股票換鈔票」詐3.5億　丰偉環保董事長7人起訴

丰偉環保科技實際負責人許勝州，涉嫌以公司不實的營運及投資計畫，標榜可「股票換鈔票」，對外招攬民眾投資，自2020年起藉此詐騙投資人3.59億餘元。台北地檢署今依違反證交法、商業會計法等罪起訴許勝州、董事長兼登記負責人登許經運及盤商、人頭共7人。

檢方調查，2011年，許勝州、許經運等人在台中市龍井區成立丰偉環保科技，後來公司營運狀況不佳，許男等人於是自2020年11月起，以不實股款繳納文件辦理增資，又製作不實投資評估報告，宣稱公司已取得大型醫院的醫療廢棄物回收業務，同時打算進軍東南亞。

為此，許勝州等人與地下盤商合謀，除持盤商提供的保證金辦理增資及發行新股，並吹噓丰偉股票市值已達87元，若投資將來獲利甚豐，現在僅以每股30元優惠價認購，藉此「股票換鈔票」詐騙投資人共3億5915萬餘元。