前桃園副縣長葉世文詐領12萬元特別費 辯「下屬害的」判關8年半定讞

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐領特別費12萬餘元，最高法院依3個利用職務機會詐取財物罪判葉8年6月徒刑，褫奪公權4年定讞。

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文。圖／聯合報系資料照片

葉世文（74歲）2008年9月至2013年6月間擔任營建署署長，2013年7月至2014年5月任桃園縣副縣長，他另在合宜住宅弊案中收受遠雄企業團創辦人趙藤雄賄賂，林口合宜宅部分被判刑7年定讞，2016年入監。另一起八德合宜宅案、財產來源不明案，最高法院再判刑10年6月徒刑，兩案應執行14年。

本案則源於葉世文在營建署長任內指示署長室主任李秋芳，拿商店開的空白收據以「便餐」為由，詐領2萬4200元的特別費。擔任桃園副縣長期間，葉又利用同樣手法，從2013年10月2日至翌年1月22日止，多次以支付包括總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源、營建署分署長洪嘉宏或其他貴賓用餐、購買人參蜆精禮盒、咖啡機，贈送雪霸國家公園管理處長等名義，透過副縣長室秘書製作核銷便箋，詐得9萬8679元特別費、縣政業務費。

檢方偵訊時，葉坦承在便箋簽名，但否認詐領，他辯稱擔任營建署長、桃園縣副縣長期間，不清楚特別費、縣政業務的核銷流程，都是秘書在處理。李秋芳證稱，葉任署長時常會催促她幫忙核銷特別費，還會和秘書室詢問金額，葉被查出有以贈送她禮盒的名義請款，實際自己並未收到禮盒；副縣長秘書說，葉會交付收據、發票核銷請款。也有餐廳店家說，葉不曾消費，但縣府秘書有陣子常來訂便當，還索取空白發票。

檢方傳李鴻源、洪嘉鴻作證，兩人都表示未和葉世文在他收據上所載的時間一起用餐，比對李鴻源當時公開行程、新聞報導及內部出差申請單，證明李當晚9點視察新竹縣府春安工作。

葉在歷審時澄清，是下屬核銷錯誤才引起這麼大的誤會，「沒做的事懇請還我清白」。桃園地院一審依利用職務機會詐取財物罪判8年徒刑，褫奪公權7年。