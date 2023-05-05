馬祖岸巡罐頭貪汙案 士檢第2波搜索再聲押1上士

馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏與其部屬，日前遭檢舉涉嫌侵占岸巡伙食罐頭，從馬祖運到台灣，士林地檢署上月指揮廉政署搜索查扣部分罐頭，約談林等6人，訊後依貪汙治罪條例聲押林等3人獲准，另3人交保候傳，昨再次搜索，認曾姓女上士也涉案，向法院聲押禁見。

士檢4月20日指揮廉政署搜索約談馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏等6人，認林佑柏、曾姓少校、張姓上士等3人涉犯眾罪，未對案情吐實聲押禁見獲准，另3人交保候傳；檢方昨發動第2波搜索，將之前未到案的曾姓上士帶回偵訊，訊後認其涉犯貪汙治罪條例，有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。