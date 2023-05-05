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馬祖岸巡罐頭貪汙案 士檢第2波搜索再聲押1上士

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏與其部屬，日前遭檢舉涉嫌侵占岸巡伙食罐頭，從馬祖運到台灣，士林地檢署上月指揮廉政署搜索查扣部分罐頭，約談林等6人，訊後依貪汙治罪條例聲押林等3人獲准，另3人交保候傳，昨再次搜索，認曾姓女上士也涉案，向法院聲押禁見。

士檢4月20日指揮廉政署搜索約談馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏等6人，認林佑柏、曾姓少校、張姓上士等3人涉犯眾罪，未對案情吐實聲押禁見獲准，另3人交保候傳；檢方昨發動第2波搜索，將之前未到案的曾姓上士帶回偵訊，訊後認其涉犯貪汙治罪條例，有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

據悉，涉案人等涉嫌侵占岸巡總隊伙食罐頭，牛肉、麵筋、玉米罐頭等，將罐頭從馬祖運送回台灣，檢方日前搜索時，發現林男、張女家中有部分罐頭，但罐頭上未印有岸巡字樣，實際上有無侵占罐頭牟利情事，檢方仍在調查釐清。

馬祖沙灘日前被寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等字樣。圖／取自陳竑任臉書
馬祖沙灘日前被寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等字樣。圖／取自陳竑任臉書
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

馬祖 侵占

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