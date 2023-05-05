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im.B吸金詐騙25億 台高檢統合各地檢確立7共識

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆吸金詐騙，超過5000名民眾共遭騙25億元。由於該平台犯罪多年，受害人數眾多，財損鉅大，台高檢昨出面統合各地檢署，建立一致性的報案流程，決定由台北地檢署主責，並指揮刑事局偵七隊、調查局北機站擴大偵辦。

除由北檢主責偵辦外，會中還達成本案適用本署「特殊案件聲請移轉管轄立案流程」，各地檢署受理案件證據調查完畢後，將案件統一移轉管轄至北檢偵辦；

已受理尚未移送案件，警調初步調查後，儘速移至北檢偵處；被害人得就近至所在地警調單位報案，製作筆錄並初步調查後移轉至北檢。

此外，北檢偵辦期間，必要時得台高檢指派地檢署檢察官協助；請桃檢將被害人筆錄例稿提供各檢警調受理使用；檢警調應強化數位鑑識、追查金流、人流，積極溯源追查共犯及查扣犯罪不法所得等共七項共識。

檢警調偵辦不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙案，台高檢出面統合各地檢，確立七項偵辦共識。圖／桃園市政府勞動局提供
檢警調偵辦不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙案，台高檢出面統合各地檢，確立七項偵辦共識。圖／桃園市政府勞動局提供

詐騙 吸金 檢察官

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