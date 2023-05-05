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誘拐「豬仔」未遂 最高關七年

聯合報／ 記者林縉明／台北報導

為打擊誘拐豬仔人口販運，立法院內政委員會昨天初審通過人口販運防制法修正草案，提高人口販運加害人相關刑責。聯合報系資料照
為打擊誘拐豬仔人口販運，立法院內政委員會昨天初審通過人口販運防制法修正草案，提高人口販運加害人相關刑責。聯合報系資料照
為打擊誘拐仔人口販運，立法院內政委員會昨天初審通過人口販運防制法修正草案，提高人口販運加害人相關刑責，未來犯罪分子把人騙到機場，即使被警方勸回或救回，犯行未遂，最高仍可處七年徒刑。

初審條文新增以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或相類方法，使人提供勞務者，處五年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金；若意圖營利，犯前項罪者，可處五年以下有期徒刑，被害人如未滿十八歲，可處七年以下有期徒刑得併科五百萬元以下罰金，未遂犯也要罰。

這次修法也新增，利用不當債務約束、他人不能、不知或難以求助處境，扣留重要身分證明文件，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作，或實行依我國法律有刑罰規定的行為者，處三年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

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