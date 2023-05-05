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焦仁和投資被騙 鼎瑩9人遭起訴

聯合報／ 記者蔣永佑房荷庭／台北報導

海基會前董事長焦仁和（圖）遭鼎瑩創投負責人高鼎宸投資詐騙數百萬，高男昨遭起訴。圖／聯合報系資料照片
海基會前董事長焦仁和（圖）遭鼎瑩創投負責人高鼎宸投資詐騙數百萬，高男昨遭起訴。圖／聯合報系資料照片
海基會前副董事長焦仁和誤信鼎瑩創業投資顧問負責人高鼎宸所言，相信其境外控股公司瑞士「ALL SPARK」股票於海外上市後，股價將暴漲8、9倍，於是投資320萬元，後來連同其他投資人發現，ALL SPARK遲至2018年底仍然未上市，驚覺受騙提告。台北地檢署昨天依違反銀行法將高男、高妻、員工及股友社老師詹秉閎共9人起訴。

據了解，焦仁和因為參與大陸旅行團，認識高男的陳姓女員工，陳女於是向焦吹噓公司業務，表示鼎瑩前景可期。焦仁和發現遇上投資詐騙後，曾經透過關係與高男協商，取回其中160萬元，因此實際損失金額為160萬元。

檢方調查，高男自2013年成立了鼎瑩創投，2018年1月開始對外招攬投資，宣稱他掌握的境外控股公司「ALL SPARK」即將於德國法蘭克福上市，未來不僅股價飆漲，上市前除保本外，另保證有8％年獲利，前後吸金共7290萬餘元。

高鼎宸原名高健智，他曾在2018年間成立富裕創投基金公司，由前監察院長陳履安擔任董事長，因未經主管機關許可，擅自發行富裕基金被檢舉，陳履安為此涉犯詐欺及違反證交法，後因認罪且無前科獲檢方緩起訴。高男涉案後潛逃大陸，直到2009年超過通緝時效才返台，並改名為高鼎宸。

旅行團 詐騙 通緝 海基會 監察院 詐欺 法蘭克福

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