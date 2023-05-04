澎縣議員張再興 一審宣判當選無效

澎湖縣馬公選區議員張再興因服務處莊姓主任涉嫌賄選遭羈押，澎湖地檢署對他提起當選無效之訴，澎湖地方法院民事合議庭今天判決當選無效，此案為去年公職選舉首件經法院宣判當選無效的案件，全案仍可上訴。

澎湖去年五合一選舉，縣議員張再興服務處莊姓主任涉嫌以每票1000元代價賄選經檢調查獲，檢方主張，莊對張再興競選團隊成員有監督之責，不論助選員有無掛名或執行何事務，有償或無償，都應視為張再興本人所為。

張再興則指莊姓主任已在法院審理中作證否認偵查中的供訴，莊不是服務處主任，未領費用，也未幫輔選。

不過法院審理採信檢方提出的事證，認定莊涉及賄選的行為與張再興有關，因此判決張再興的當選無效。

張再興的當選無效之訴，除由澎湖地檢署檢察官提起之外，同選區縣議員落選頭莊光大也提起，法院將在5月16日審理。