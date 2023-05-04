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她回家狂擲筊問神明「是不是鬼神要來處罰我」 老母一問才知是性侵

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

男子黃彥旻前年5月19日晚間，以家中缺水為由，將有輕度智能障礙的女同事騙到新北市土城區一間旅館內，並在旅館內向女童是告白遭拒後，佯裝被鬼神附身硬上女同事，嚇得女同事回家後狂擲筊問神明「是不是又是鬼神處罰我」，女同事母親見狀詢問，才驚覺女兒被性侵，新北地方法院依強制性交罪處7年4月徒刑。

檢方指控，黃彥旻前年2、3月間在宮廟認識女同事，知道女同事有輕度智能障礙，且畏懼鬼神，便利用此在同年5月間以家中缺水為由，要求女同事跟他一起到土城一間旅館洗澡。兩人進入後黃跟女同事告白，被女同事拒絕並打算離開，但黃男竟趁機抱起女同事到床上，並以雙手壓制她後假稱自己被鬼神附身，恫嚇「要代替嬰靈及道士懲罰妳」、「再亂動就把你衣服撕碎」、「不准將此事告訴別人，否則我會去你家附近」，性侵女同事得逞。

女同事說，過程中黃彥旻還問她「為甚麼沒有叫」、「我的大隻嗎」，結束後他就倒在床上，不到1秒後又起來，還問「發生甚麼事」，讓她當下真的以為是鬼神，趕緊穿好褲子跑回家，瘋狂擲筊問「是不是又是鬼神要來控制我」，母親見她異狀，一問之下才知女兒被性侵。

黃彥旻坦承當天有與女同事一同前往旅館，並在旅館內向女同事告白，但他否認有性侵女同事，更稱「和女同事聊天後，身體突然不舒服，有段時間失去意識」，稱自己記不得，並且不知道女同事是輕度智能障礙。

合議庭審酌黃男為逞一己色慾，利用女同事對鬼神畏懼的心理性侵她，造成女同事身心受創，更破壞女同事對他人信任關係；事發後雖稱要與女同事和解，但卻至今未與女同事達成和解並賠償，也沒有取得對方諒解，並否認犯行，依心智缺陷之人犯強制性交罪處7年4月徒刑。

男子黃彥旻利用女同事有輕度智能障礙、畏懼鬼神等，將人騙到旅館性侵得逞，背心北地方法院處7年4月徒刑。示意圖。(本報資料照片)
男子黃彥旻利用女同事有輕度智能障礙、畏懼鬼神等，將人騙到旅館性侵得逞，背心北地方法院處7年4月徒刑。示意圖。(本報資料照片)

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