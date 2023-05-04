違規過馬路還在路中央突轉身害女騎士摔車受傷 判刑2月

簡姓男子沒走斑馬線違規過馬路，快走到路中央時突然轉身，撞上想從他後方通過的張姓女騎士，造成張女摔車受傷。檢方依過失傷害罪嫌起訴簡男，基隆地院審理後，判2月徒刑，易科罰金6萬元。全案可上訴。

判決指出，簡姓男子去年4月16日傍晚穿越新豐街時，沒注意到張姓女子騎機車從左側靠近，但因張女有看到簡男，所以從他的身後通過。不料簡男快步走到接近中線時，突然轉身並撞上張女的機車。

車禍發生後，張女人車倒地，造成頸部挫傷與扭傷、右側鎖骨骨折、右手腕挫傷、右膝擦挫傷之傷害。雙方互告過失傷害，檢察官偵查後，起訴簡男；張女獲不起訴處分。

交通法規規定，行人要穿越馬路到對面，設有斑馬線必須經由斑馬線穿越，不得在距斑馬線100公尺範圍內穿越道路，且應注意左右來車。

簡男穿越新豐街地點，距離斑馬線18.6公尺，且僅注意右方來車及正前方，未注意左方來車，導致發生車禍，造成張女受傷。簡男辯稱，左眼視網膜剝離，所以沒有往左邊看，因為看不到。